Leicester City | l' elicottero del presidente si schianta fuori dallo stadio

Pronostico Arsenal vs Leicester City - Premier League 22-10-2018 e Analisi : Premier League 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Arsenal-Leicester City, lunedì 22 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Arsenal-Leicester City, lunedì 22 ottobre. I Gunners vogliono continuare il loro periodo d’oro in Premier League sperando di conquistare i tre punti contro le Foxes nel Monday Night che chiude la nona giornata. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Arsenal e Leicester ...