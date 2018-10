Legge sui Bed&Breakfast | Di Lucente | proposta al vaglio della IV Commissione per

Caso Dj Fabo - la Consulta 'Aiuto al suicidio - il Parlamento faccia una nuova Legge entro un anno' : 'Il Parlamento intervenga sul suicido assistito, faccia una legge entro un anno. Quella attuale ha vuoti di tutela'. E' questo che la Corte costituzionale ha chiesto a chiare lettere al Parlamento, ...

Caso Dj Fabo - la Consulta 'Aiuto al suicidio - il Parlamento faccia una Legge entro un anno' : 'Il Parlamento intervenga sul suicido assistito, faccia una legge entro un anno'. E' questo che la Corte costituzionale ha chiesto a chiare lettere al Parlamento, rinviando a settembre la decisione ...

Caso Dj Fabo - la Consulta chiede al Parlamento di intervenire con una Legge sull'aiuto al suicidio : Decisione rinviata al 2019. "Sono allibita, che vigliaccheria non decidere" protesta la fidanzata di Fabo che aveva chiesto a Marco Cappato di essere aiutato per andare in Svizzera a morire

Dj Fabo - sentenza Consulta su Marco Cappato slitta al 2019/ “Al Parlamento 1 anno per Legge suicidio assistito : sentenza Consulta sulla morte di Dj Fabo: la Corte su Marco Cappato e il "diritto a morire" rinvia tutto a settembre 2019. "Vuoti normativi, al Parlamento un anno per legiferare"(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:51:00 GMT)

In vigore la Legge sui seggiolini auto - operativa nel 2019 : Diversi, infatti, i tristi fatti di cronaca con al centro dei bambini, che hanno perso la vita dopo essere stati dimenticati in auto, a volte sotto il sole. Per evitare analoghe situazioni il ...

Stati Uniti - Trump prepara la stretta sui transgender : pronto ad abolirli per Legge : ... secondo cui il sesso di una persona deve essere determinato su basi biologiche che siano chiare, fondate sulla scienza, oggettive e amministrabili . Dunque - la tesi - devono esistere legalmente ...

Primo via libera alla proposta di Legge sui reati contro il patrimonio culturale : La Camera ha approvato la proposta di legge su disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale con 378 voti favorevoli e 75 contrari. Hanno espresso voto favorevole M5S, Lega, Pd, LeU, ...

Diletta Leotta : "Le mie foto intime hackerate? È necessaria una Legge e una comunicazione sui rischi che corrono i ragazzi" : Negli anni si è guadagnata il titolo di volto femminile del calcio italiano. La Serie B, gli Europei e poi la consacrazione con Miss Italia. Diletta Leotta, 27 anni da Catania, si prepara ad una nuova sfida. Da mercoledì 17 ottobre, su Sky 114, va in onda per Fox Life la quarta stagione de "Il contadino cerca moglie" e sarà lei a presentare il reality. A La Nazione racconta come si sta preparando a questa nuova sfida, parla ...

Whistleblowing - modelli e limiti etici della Legge sui lavoratori che segnalano reati : di Alessandra Ungaro * L’archetipo normativo del Whistleblowing è collegato all’emanazione del False Claims Act durante l’Amministrazione Lincoln nel periodo della guerra civile americana. In Italia, invece, è entrato in vigore il 29 dicembre 2017 con la legge numero 179/2017, che introduce nel nostro ordinamento precise “disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un ...

Tensione sui conti - il governo insiste L’Fmi : «Non toccate la Legge Fornero» : Bankitalia e Corte dei conti: no all’uscita anticipata dal lavoro e al reddito di cittadinanza. Ma il Tesoro difende la manovra

Leggere&Scrivere : confronto sui beni culturali. Corrado "Mibact depotenziato dall'interno" : Che siano capaci di fare economia della cultura. Invece il nuovo Governo ha dato un colpo mortale a questa visione: il turismo non può stare con le patate, deve stare con la cultura", ha attaccato la ...

DEF - DUELLO M5S-LEGA SUI FONDI ALLA MANOVRA/ Ultime notizie - Tria : “spread giù dopo approvazione Legge” : Def alle Camere, tutte le Ultime notizie sulla MANOVRA: sfida Lega-M5s sui FONDI, 9 miliardi per Reddito cittadinanza e 7 per Quota 100-Fornero. Tria, "spingiamo su la crescita"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:46:00 GMT)

Serie B - Consiglio dei Ministri cambia Legge sui ricorsi : ora deciderà il Tar del Lazio : La composizione dell'attuale campionato di Serie B potrebbe tornare nuovamente in discussione. Dopo la decisione del Tribunale Figc di dichiarare inammissibili i ricorsi delle cinque società che ...

Roma - presentato Report sui servizi pubblici : “Voto alla Capitale? Media del 5.3 - ma Leggera risalita rispetto al passato” : Come vedono i Romani la vita nella Capitale? “Negli ultimi dieci anni la tendenza è in discesa per tutti i servizi, compresi quelli di eccellenza e quello idrico”. A dirlo è Carlo Sgandurra, presidente dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, a margine della presentazione, oggi in Campidoglio, dell’undicesima indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali. ...