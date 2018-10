Lega e M5S divisi sul sostegno a banche : 13.12 Atteggiamenti diversi sul tema delle banche all'interno del governo. Per il sottosegretario all'Economia, il leghista Garavaglia, "ove fosse necessario bisogna intervenire in maniera rapida e efficace" perché "le banche sono parte del sistema"e perché "è evidente che c'è un problema per le banche data la situazione internazionale". Più cauto il vicepremier pentastellato Di Maio: "Noi diamo sostegno alle banche, ma non ci mettiamo un ...

TAP - OK GOVERNO : DI MAIO "PENALE DA 20 MILIARDI"/ Ultime notizie M5s "Grillo intervenga - Lega ci cannibalizza" : Tap, Conte "Si deve fare o rischio penali". Ultime notizie, rivolta contro il Movimento 5 Stelle: "Promesse non mantenute". Il popolo "No-Tap" in rivolta dopo la decisione del GOVERNO

"Difenderemo le banche - costi quel che costi". La Lega non esclude soldi pubblici - M5s preferisce agevolare fusioni : Bacchette magiche non esistono. E neppure soluzioni indolori se si guarda ai rispettivi bacini elettorali - quello dei 5 Stelle ancora di più di quello della Lega - e alle promesse della campagna elettorale, quelle del "mai più un euro alle banche". Solo che lo spread ai livelli dell'ultima settimana, costantemente sopra i 300 punti base, si è fatto spazio da solo nell'agenda del governo gialloverde, costringendolo a ...

Gli operai votano Lega-M5s Fuga dal Pd - che piace ai 'garantiti' : Il Pd a Roma, nelle ultime elezioni del 4 marzo, ha clamorosamente spopolato ai Parioli - noto quartiere bene della Capitale - e ha fatto flop in periferia. Questo dato, all'alba delle consultazioni politiche, aveva corroborato la convinzione di molti secondo i quali il Partito Democratico ha smesso ormai da tempo di essere considerato di "Sinistra" nei bacini elettorali in cui invece una volta spopolava il PCI, e invece sia ...

Anatomia degli elettorati M5S e Lega : unità o rottura? : L'alleanza gialloverde è destinata a sciogliersi dopo le lezioni Europee o diventerà un'alleanza organica, compatta, unita? Siamo davanti a un nuovo bipolarismo tra populismo di destra e populismo di sinistra, o davanti ad una contrapposizione, ancora più originale, che vede populismo gialloverde da un lato e tutto il resto del mondo politico dall'altro?Di qualunque ipotesi si tratti, la politica italiana è in una ...

Sondaggio Youtrend - perdono consensi Lega e M5s : il governo per la prima volta sotto il 60% : Perde consensi il governo giallo-verde. Se due settimane fa era al 60 per cento ora, dopo il caso manina e le tensioni sulla manovra, scende al 58,7 per cento . A illustrare gli ultimi dati è Lorenzo ...

Governo M5S-Lega incassa sostegno Trump su manovra. Draghi sotto attacco - le critiche di Savona e Bagnai : Il primo ministro sta lavorando duramente per l'economia italiana e avrà successo !". E' da questo secondo tweet che trapelerebbe l'appoggio dell'amministrazione Usa alla manovra del Governo M5S-Lega ...

Manovra l'avviso di Draghi : «Spread alto danneggia le banche». Scontro con M5S-Lega : L'Italia dello spread sopra 300 monopolizza la conferenza stampa di Mario Draghi, che sotto un fuoco di fila di domande sul futuro del Paese lancia l'allarme: rischiano banche, famiglie e...

Raid di Macerata - Pd accusa M5s e Lega : 'Non condannano la violenza di Traini - vergogna'" : A onor di cronaca, la risoluzione è passata con il voto anche dell'intera deLegazione del Movimento 5 stelle , passaggio su Traini compreso, . Chi ha votato contro sono stati i deputati dell'Ukip , ...

Europa - gli eletti si tengono le pensioni (privilegiate). Pd si spacca - sei votano con M5S e Lega : “I politici paghino contributi” : Quando in Senato è arrivato il taglio dei vitalizi, i parlamentari del Pd sono usciti dall’aula senza votarlo, diversamente dai colleghi deputati. Un copione simile, ma senza il lieto fine, si è verificato ieri a Bruxelles sul voto per cancellare le pensioni privilegiate degli eurodeputati: un assegno da 1484,70 euro (il doppio, in caso di secondo mandato) che percepiscono al compimento dei 63 anni per il quale non hanno mai versato un ...

Lega e M5s stanno pagando o no lo scontro con Bruxelles in termini di consenso? : Al di là delle posizioni politiche e delle intenzioni di voto, la maggioranza degli italiani non sottovaluta i rischi per l'economia italiana, anzi si dimostra piuttosto preoccupata: secondo un ...

Lega e M5s stanno pagando o no lo scontro con Bruxelles in termini di consenso? : Come previsto, la Commissione europea ha bocciato la manovra presentata dal Governo italiano. La cosa, quasi certamente, non avrà effetti diretti sulle opinioni degli italiani, ma servirà certamente ad alimentare uno stato di “scontro perpetuo” che la maggioranza targata M5s-Lega sta portando avanti sin dal momento del suo insediamento: prima (in estate) sulla questione migranti, oggi sulle questioni Legate agli ...

Spread e manovra - la linea dura di Merkel e Juncker. E M5S e Lega litigano sulle banche : Un'altra giornata con il fiato sospeso in attesa del verdetto che Standard&Poor darà stasera sul debito italiano. La preoccupazione che il giudizio di S&P possa essere più duro di quello di Moody's ha ...

CONSULTA - CAPPATO E DJ FABO/ Il piano dei giudici e di M5s per Legalizzare l'eutanasia : Con il rinvio della sentenza sul caso dj FABO, la CONSULTA ha chiesto una legge che abolisca l'articolo 580 del Codice penale. Ossia depenalizzi il suicidio assistito.