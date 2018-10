previsioni meteo Lombardia : ampio sistema perturbato - pioggia fino a lunedì : “Tra sabato e la serata di lunedì un ampio sistema perturbato interessa il centro-nord dell’Italia. In Lombardia – riporta il bollettino Meteo di Arpa regionale – sono attese precipitazioni abbondanti sui rilievi alpini e prealpini, mentre sulla Pianura le precipitazioni presentano un carattere più sparso ed intermittente, in intensificazione tra la sera di sabato e la mattina di domenica e poi di nuovo tra domenica e ...

previsioni meteo : weekend di neve sulle Alpi centro-occidentali - rischio alluvioni sul settore meridionale [MAPPE] : 1/5 ...

Le previsioni meteo per domenica 28 ottobre : Dove pioverà e dove no, che alla fine è la cosa che importa davvero The post Le previsioni meteo per domenica 28 ottobre appeared first on Il Post.

previsioni meteo - ecco la configurazione che sta per scatenare il “Monsone Italiano” : scirocco persistente - pioverà tantissimo [MAPPE] : 1/20 ...

Meteo - le previsioni di domani sabato 27 ottobre - : Tre giorni di intenso maltempo, lunedì la giornata più critica. Forte peggioramento a partire dalla Liguria in rapida estensione a tutto il Nord e le regioni tirreniche

previsioni meteo : arrivano le grandi piogge su tante regioni. Scirocco tempestoso da domani : Si risveglia l'Atlantico! Forti ed estese piogge in arrivo, tanta neve sulle Alpi. Occhio al vento tempestoso al centro-sud. Previsioni Meteo / L'Autunno pare davvero intenzionato ad aprire le danze...

Sci alpino - previsioni meteo Soelden. In arrivo pioggia e neve - si riuscirà a gareggiare? : Nel weekend del 27-28 ottobre incomincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, come da tradizione la stagione si apre con i due giganti di Soelden ma le previsioni meteo alla vigilia delle gare sul ghiacciaio austriaco non sembrano essere estremamente confortanti. Si parla infatti di un concreto rischio maltempo, con la possibilità di pioggia o addirittura di forti nevicate che potrebbero minacciare il regolare svolgimento delle due ...

previsioni meteo Lombardia : nubi in aumento - in arrivo piogge abbondanti : “Area di alta pressione sul Mediterraneo in rapido indebolimento nel corso di venerdì, sulla regione nubi in aumento e prime deboli precipitazioni sparse“: lo riporta il bollettino Meteo di Arpa Lombardia. “Da sabato e per i giorni successivi una profonda area di bassa pressione sull’Europa e sul Mediterraneo occidentali darà origine a diversi impulsi perturbati con precipitazioni anche abbondanti, in particolare sulle ...

Meteo - le previsioni di oggi venerdì 26 ottobre - : Arrivano le prime piogge al Nord e sulla Toscana. Dal weekend scatta l'allerta maltempo per il rischio di forti nubifragi e venti impetuosi - IL Meteo

Meteo Roma : Le previsioni per il week end : Meteo Roma. Previste nella Capitale condizioni di tempo instabile con cieli irregolarmente nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nel Lazio maltempo nel fine settimana con possibili piogge sparse su tutte le provincie. Meteo Roma: Le previsioni per il week end Condizioni di tempo instabile con cieli irregolarmente nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio nella giornata di Sabato e locali brevi piogge associate. Condizioni di maltempo ...

previsioni meteo Italia : Mappa Elaborata da Rete Meteo Amatori Previsione per l’Italia per il 26 Ottobre 2018 La giornata di Venerdì, vedrà un aumento della copertura nuvolosa sui settori del Nord Italia e lungo i versanti tirrenici, con anche le prime deboli precipitazioni specie su: Liguria, nord della Toscana, Umbria, alto Lazio, Campania, nord-ovest della Calabria e in serata anche su, Friuli Venezia Giulia e più sporadicamente in pianura padana. Bollettino ...

previsioni meteo - l’Europa occidentale si prepara ad un’ondata d’aria artica che scatenerà forte maltempo nel Mediterraneo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/11 ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 26 ottobre : Meteo Roma. Nella Capitale prevista nuvolosità irregolare in transito per gran parte della giornata. Nel Lazio giornata con nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione. Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 26 ottobre Nuvolosità irregolare in transito per gran parte della giornata con possibilità di deboli piogge sparse soprattutto nelle ore pomeridiane. Più asciutto in serata e nottata ma con cieli irregolarmente ...

previsioni meteo Ognissanti : ecco le ultime tendenze sull'inizio di Novembre : Come vi abbiamo raccontato in questo articolo, il tempo sta per peggiorare sensibilmente sull'Italia per effetto di una vasta perturbazione atlantica che colpirà il Paese a partire da...