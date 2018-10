Le mille Patti Smith

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : il gruppo millennium trionfa nel Precision - bronzo per le azzurre del Sincro Roller : Proseguono le gare alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo che fino al 13 Ottobre ospita i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico a rotelle. Nell’unica competizione della giornata, quella della specialità del Precision, il gruppo argentino Millennium ha confermato la leadership in ambito mondiale conquistando la medaglia d’oro per il secondo anno consecutivo, pattinando un ...