wired

: Oggi 135 uomini, donne e bambini vulnerabili sono stati evacuati dalla #Libia in #Niger paese esempio di solidariet… - UNHCRItalia : Oggi 135 uomini, donne e bambini vulnerabili sono stati evacuati dalla #Libia in #Niger paese esempio di solidariet… - micheleiurillo : Le 9 donne sopravvissute più toste del cinema horror - MilanoCitExpo : Le 9 donne sopravvissute più toste del cinema horror #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di sabato 27 ottobre 2018) La final girl è l’ultima vittima che scampa la minaccia. È quel personaggio che neglie in particolare negli slasher(quelli con un killer seriale reale o paranormale) non viene uccisa e anzi alla fine sconfigge il killer. Halloween è uno dei film che ha canonizzato ruolo e caratteristiche delle final girl. Ora torna 40 anni dopo nella versione di David Gordon Green con tre generazioni di final girl dentro di sé. Laurie Strode, cioè Jamie Lee Curtis, la storica nemesi di Michael Myers, sua figlia (vittima negli episodi 3, 4 e 5) e sua nipote. In un certo senso è una grande carrellata in diversi tipi di final girl: la traumatizzata, la battagliera, la remissiva e la nuova generazione. A oggi ilgioca molto con questa regola non scritta e con l’aspettativa del pubblico che un filmcon un serial killer abbia una protagonista che non morirà fino alla fine, ...