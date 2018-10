Lavoro | De Luca Consulenti | investire in infrastrutture per rilancio

Pd - De Luca : “Richetti? Una nullità - si fa pubblicità gratis strofinandosi su di me. Minniti? Ha fatto Lavoro intelligente” : “Richetti ha detto che non vuole un partito di figli di papà? Non so a chi si riferisse questo signore. Ci sono personaggi che cercano di farsi pubblicità gratuita strofinandosi su De Luca, perché sono una tale nullità che, se non litigano con me, nessuno si accorge della loro esistenza”. E’ la durissima bordata pronunciata ai microfoni di “Barba e capelli”, su Radio Crc, dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro il ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Il capoLavoro di Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni - raffica di 10.0 per i campioni azzurri! Nei Junior trionfo di Alice Esposito e Federico Rossi. Magici Neovis - oro nei quartetti! : Dopo undici intensi giorni di competizioni, si sono appena spenti i riflettori del Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo che ha ospitato il Campionato Mondiale di Pattinaggio artistico a rotelle. Non poteva concludersi in maniera diversa la gara di Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni, campioni del Mondo nella specialità delle coppie di artistico per la quarta volta consecutiva. I pattinatori azzurri hanno ...

Piano Lavoro Campania - De Luca vuole restituire una chance ai giovani : di Linda Maisto e Francesco Pastore Il governo pensa al reddito di cittadinanza, ma sarebbe bene seguire anche altre strade. Se si rafforzasse il Rei (Reddito di inclusione), invece, una parte almeno dei 10 miliardi del reddito di cittadinanza potrebbe essere investita in un grande Piano di assunzioni nel pubblico impiego. restituire ai giovani un datore di lavoro, lo Stato, che per oltre un decennio è venuto meno dovrebbe essere una priorità. ...

La storia di Luca - in sciopero della fame perché rivuole il suo Lavoro : Dal maggio del 2017 è senza sussidi e lavoro. In quel momento comincia la sua protesta, ma a un anno di distanza ancora...

Alberto Sordi - Luca Manfredi al Lavoro sul film-tv per la Rai - con Edoardo Pesce : Dopo aver realizzato il film-tv dedicato al padre, Luca Manfredi torna sul piccolo schermo con un'altra biografia dedicata ad un altro pezzo da novanta della commedia italiana, ovvero Alberto Sordi. Lo racconta lui stesso in un'intervista ad Il Tempo: il regista, di cui l'anno scorso su Raiuno andò in onda In arte Nino, biografia dedicata al padre, sta lavorando a quella che sembra essere una vera e propria impresa.Raccontare la vita di ...