Latte | Confagricoltura | le fake news vanno combattute con verità scientifiche”

(Di sabato 27 ottobre 2018) “Diffondere false notizie su un alimento prezioso come ile condannarlo ingiustamente – come è accaduto e continua ad accadere – significa alterare i modelli alimentari e nutrizionali che, invece, sono alla base di uno stile di vita corretto. Occorre un intervento diretto e proattivo delle istituzioni”. Lo ha sottolineato il presidente di, Massimiliano Giansanti, intervenendo al convegno su “Lefanno male, non il!”, organizzato a Cremona dalla Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, nell’ambito della Fiera internazionale del bovino da. “Non è facile contrastare le false informazioni attribuite a sedicenti esperti, medici e dietologi, soprattutto attraverso Internet ed i social – ha osservato Giansanti -. C’è una disinformazione colossale, con un coacervo di sintomi e malattie che non c’entrano nulla con il, provenienti da ...