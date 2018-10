L’app Google 8 39 beta è pronta a ridimensionare Voice Match

Google Assistant prepara L’approdo su Chrome OS : già disponibile in versione sperimentale : Google Assistant è disponibile da parecchio tempo su Android e persino su iOS, ma per un curioso paradosso manca dai Chromebook di Google L'articolo Google Assistant prepara l’approdo su Chrome OS: già disponibile in versione sperimentale proviene da TuttoAndroid.

Google News : bug delL'app consuma gigabyte di dati in background : L'app Google News, a causa di un bug consuma decine di gigabyte in background. È quanto emerso dalle lamentele degli utenti che utilizzano l'aggregatore di notizie di Mountain View sui forum online, Reddit e Twitter. Google News, quanto mi costi Un consumo eccessivo di dati notato già nel mese di giugno scorso ha portato gravosi spese a diversi utenti che hanno segnalato il bug e continuano a farlo oggi nel forum di Google. Un utente ...

Le funzioni di Digital Wellbeing arrivano sulL'app di Google Home - ma non per tutti : Alcune funzioni di Digital Wellbeing sono arrivate sull'app di Google Home.

Google Traduttore - L'app che traduce usando solo la fotocamera dello smartphone. Vi bastano 50 lingue? : Google Traduttore è forse il Traduttore automatico più usato al mondo, anche come applicazione per smartphone. Quello che forse non tutti sanno è che l'applicazione funziona anche con la fotocamera. Ebbene sì, una fotocamera per tradurre: tu inquadri il testo, lei legge e traduce. Di certo non funziona alla perfezione ma è comunque una bella comodità, soprattutto se ci si trova di fronte un cartello o un menu in una lingua sconosciuta. ...

L'app Reply di Area 120 viene abbandonata ma le sue feature saranno sfruttate da Google : Nelle scorse ore gli utenti che hanno installato Reply hanno ricevuto da Google un'email con cui sono stati avvisati che l'esperimento è ormai terminato

Come installare L'applicazione Google Fotocamera del Pixel 3 su altri Android : La nuova app Fotocamera dei Pixel 3 e Pixel 3 XL è davvero fantastica permettendo di scattare foto incredibili. Ecco Come installarla su altri dispositivi Come installare l'applicazione Google Fotocamera del Pixel 3 su altri Android I Pixel 3, usciti solo ieri, ha introdotto sulla versione di Android installata al lancio oltre che un aggiornamento complessivo della grafica

Gestire i dispositivi smart ora è più semplice con la nuova Home View e L'app Google Home aggiornata : Al Made by Google 2018 trovano spazio anche alcune novità interessanti che riguardano la gestione dei dispositivi smart da remoto. Accenniamo in questi termini alla nuova Home View, un sistema dedicato agli smart display come Google Home Hub e a una nuova revisione dell'app Google Home, in arrivo nelle prossime settimane.

L'app Google beta 8.24 va avanti su Assistant Households - su Google Lens e su tanto altro : Nelle prossime ore coloro che utilizzano l'app Google in versione beta riceveranno l'aggiornamento alla versione 8.24

Google con L'app Voice Access prova a superare le disabilità : Il team di Google prova a spiegare il lavoro che si nasconde dietro un'applicazione come Voice Access, fondamentale per chi ha una disabilità

Google aggiorna Hangouts con le icone adattive e sta per chiudere L'app per Chrome : Google aggiorna Hangouts, limitandosi ad aggiungere le nuove icone adattive, e si appresta a chiudere definitivamente l'app per Chrome della propria chat.

L'app Google Keep è stata ribattezzata in Keep Notes : l roll out della versione 5.0.371.03 di Google Keep è iniziata lunedì e rinomina l'app in "Keep Notes", nome visibile sull'icona della schermata home, nel launcher e nelle informazioni delle app Android nelle impostazioni di sistema. Keep Notes appare sui componenti aggiuntivi del pannello laterale visibili in Gmail, Google Calendar e Google Documenti, ma non ancora nell'app web Keep.Google.com e nel Play Store.

Google : L'app ufficiale per Windows Phone smette di funzionare : L'applicazione ufficiale di Google per Windows Phone e Windows 10 Mobile che consente – o meglio – consentiva di utilizzare il motore di ricerca più famoso al mondo ha appena compiuto il suo ultimo respiro. L'ultimo aggiornamento dell'app risale addirittura al 2013 quindi ben 5 anni fa quando Steve Ballmer era il CEO di Microsoft e il modello più recente di Surface era il Surface 2 nella sua variante Pro e standard.