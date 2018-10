L' analisi Il governo supera l' esame del rating | ma è una buona notizia solo a metà e vi

[L'analisi] Il decreto non letto e la storia che si ripete. Sette mesi di agonia per arrivare alla crisi di governo : Ma, nel teorema transitivo della politica, cambiando l'ordine della convocazione delle elezioni, il risultato non cambia. 22 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

analisi - Italia - campanello allarme titoli Stato potrebbe suonare prima di quanto pensi governo : L'Italia potrebbe trovarsi a dover agire per contenere un'impennata dei costi di finanziamento prima di quanto suggeriscano i commenti degli esponenti di governo. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria questo mese ha promesso di fare tutto ciò che sarà necessario in caso il divario di rendimento tra Btp e Bund decennali si allargasse a 400 o 500 punti base. E con un rischio ...

Camera - chiusure domenicali - Moretti CNCC : "Prima di decidere Governo faccia analisi puntuale sul tema" : ... la chiusura domenicale stride con un sistema del commercio che oggi è un mondo integrato, non solo si rifà alle attività commerciali intese in senso stretto, ma è un mondo che è aperto all'...

Pd - Renzi : “Per noi finito il tempo delle analisi. È ora di fare opposizione forte a governo di cialtroni” : Matteo Renzi, alla Festa dell’Unità di Milano, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Mi hanno detto di cambiare stile e modo di comunicare, ho provato a farlo nel corso del 2017 ma i risultati sono stati quelli che abbiamo visto. Con la spersonalizzazione del partito abbiamo perso voti”. E poi contro il governo: “È una banda di cialtroni e ora vi spiego perché”. L'articolo Pd, Renzi: “Per noi finito il ...

Il cambiamento e il governo di Salvini e Di Maio. L'analisi di Risso - Swg - : La terza narrazione, opacizzata in Italia, è quella della comunanza-umanistica, con la sua spinta verso un nuovo futuro , future to believe in, di Bernie Sanders, , verso un'economia che funzioni per ...

L'Italia e la dura analisi dell'agenzia Fitch sul rating : «Governo diviso - gelo con l'Ue e progetti incoerenti» : Non è questa o quella di un deficit destinato a salire, non solo quella almeno. Non è neppure questa o quella prospettiva di riduzione del debito, che Fitch vede per i prossimi anni sei anni come ...

CUNEO/ Accredia - l'Ente Unico nazionale designato dal Governo conferma 70 prove di analisi certificate : Dopo due giorni di visita ispettiva alla sede del laboratorio unificato di analisi di A.R.A.P. , Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, a CUNEO , Accredia - l'Ente Unico nazionale di ...