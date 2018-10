Lamezia Terme | ritiro squadra basket; Ferro | FDI | | Sconfitta Stato

Maltempo Calabria : nuova esondazione a Lamezia Terme - nella zona della tragedia del 4 ottobre : Una nuova ondata di Maltempo ha colpito questa mattina la Calabria, e in particolare la provincia di Catanzaro, l’area del Lametino, già devastata dall’alluvione dello scorso 4 ottobre. Si sono registrati allagamenti e disagi alla circolazione sulla SS18, all’altezza del centro meccanografico delle Poste di Lamezia Terme, a causa dell’esondazione del torrente Turrina che ha coinvolto anche alcune aziende: sul posto la ...

Maltempo : nuova esondazione a Lamezia Terme dove morirono mamma e due bimbi : Una nuova ondata di Maltempo ha investito questa mattina la provincia di Catanzaro, e in particolare l’area del Lametino, già duramente colpita dall’alluvione dello scorso 4 ottobre. Allagamenti e disagi alla circolazione si sono registrati, in particolare, sulla strada statale 18, all’altezza del centro meccanografico delle Poste di Lamezia Terme, a causa dell’esondazione del torrente Turrina che ha ...

Maltempo Lamezia Terme - trovato il cadavere del bimbo disperso : Il corpicino di Nicolò era sepolto sotto una spessa coltre di detriti e terriccio . Il ritrovamento del corpo del bambino è arrivato dopo otto giorni di incessanti ricerche . Il bambino si trovava in ...

Maltempo Calabria - ritrovato il cadavere del bambino di Lamezia Terme disperso - : Trovato sotto una coltre di detriti e terriccio. Era in auto con la madre e il fratello di 7 anni quando, durante un nubifragio, il 4 ottobre la piena di un torrente li ha travolti nel Catanzarese . I ...

Alluvione in Calabria : domani lutto cittadino a Lamezia Terme per i funerali delle vittime : Il commissario straordinario del Comune di Lamezia Terme ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, in concomitanza con i funerali di Stefania Signore e del figlio Cristian, di 7 anni, morti la settimana scorsa nella frazione di San Pietro Lametino, travolti da un’onda di acqua e fango. I funerali si svolgeranno a Gizzeria (Catanzaro), alle ore 15:30. Proseguono le ricerche del corpo dell’altro figlio di Stefania ...

La tragedia di Lamezia Terme - una task force di geofisici specializzati del Cnr per trovare il corpo del piccolo Nicolò : La scelta di far passare una strada di Lamezia Terme dove un tempo scorreva un torrente ha distrutto la famiglia di Angelo Frijia. Sua moglie, Stefania Signore, di 30 anni, i figli Cristian, 7 anni, e ...

Giornata Nazionale Psicologia a Lamezia Terme : Questo per far conoscere di più ai cittadini e alla comunità le potenzialità della Psicologia come scienza ed anche come professione. Come prenotarsi: A Lamezia l'ass. culturale "Alba" aderisce all'...

Alluvione in Calabria : crolla ponte su strada provinciale a Lamezia Terme : Le violente e incessanti piogge che fra ieri e oggi hanno colpito la Calabria, in particolar modo i settori ionici, hanno messo a dura prova strade e infrastrutture. Fra le province di Reggio e...

Lamezia Terme - Stefania morta col suo bambino. Travolti dall'acqua : La sua auto era stata trovata ferma in strada, con i lampeggianti accesi. Per ore si è sperato per Stefania Signore, fino a questa mattina quando i vigili del fuoco l'hanno rintracciata a oltre un ...

Maltempo in Calabria - trovati morti madre e figlio vicino a Lamezia Terme. Disperso il fratellino di due anni : L'auto ferma sulla strada a San Pietro Lamentino, vicino a Lamezia Terme, ma all'interno non c'era nessuno. I corpi di una donna e del figlio di 7 anni sono stati trovati poco lontano in un ruscello ...

Mamma e figlio trovati morti in un torrente a Lamezia Terme a causa del maltempo : I corpi della Mamma e di uno dei due figli dispersi in provincia di Lamezia Terme a seguito dell'ondata di maltempo sono stati ritrovati dai vigili del fuoco. Le vittime sono state ritrovate nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Sono in corso le ricerche del secondo figlio della donna che risulta ancora disperso.

Maltempo Calabria : dirottato volo diretto a Lamezia Terme - momenti di tensione a Bari : Gravi disagi per i passeggeri di un volo Milano–Lamezia Terme partito giovedì sera e dirottato a Bari in piena notte a causa del Maltempo che ha investito la Calabria. Le 153 persone a bordo del volo dovevano partire alle 19.25 di ieri dall’aereoporto di Malpensa: decollato con un’ora di ritardo, l’aereo ha sorvolato la Calabria ma è stato dirottato verso l’aeroporto di Bari a causa di un nubifragio in atto nello ...

Maltempo : mamma e 2 figli dispersi nella zona di Lamezia Terme : Una donna e i suoi due figli risultano dispersi, dalla serata di ieri, nella zona di Lamezia Terme, in Calabria. Secondo quanto confermato dalle forze dell’ordine, la famiglia si trovava a bordo di un’autovettura nella zona di San Pietro Lametino, dove è stato registrato un netto peggioramento delle condizioni meteo. La vettura è stata trovata, ma della donna nessuna traccia. I lampeggianti della vettura ...

Lamezia Terme - cinque arresti per aggressione a giovane dominicano : contestato odio razziale : cinque persone – tre italiani e due marocchini – sono state arrestate per lesioni aggravate con finalità di odio razziale a Lamezia Terme (Catanzaro). L’aggressione di cui sono accusati, ai danni di un cittadino di origini dominicane, della compagna incinta italiana e della suocera, risale alla sera di Ferragosto. Le ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari sono state emesse dal Gip di Lamezia Terme su richiesta del ...