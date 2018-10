La vita agiata dei Cugini di campagna? Solo un ricordo Ho perso tutto

huffingtonpost

(Di sabato 27 ottobre 2018) Un tempo era voce dei "di", il gruppo italiano che ha portato al successo canzoni come "Anima mia". Dopo, il buio. Nick Luciani, per due decenni cantante del gruppo, dice di essere finito sul lastrico: "Laun, è come se ogni giorno dovessi affrontare una strada in salita".«Io, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen - ha raccontato il 48enne in un'intervista al settimanale «Nuovo» - abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di. Un tempo potevo concedermi vetture di lusso e spesso giravo con l'autista. Oggi, invece, ho dovuto riscoprire i mezzi pubblici e mi muovo perlopiù in autobus, in treno oppure in bicicletta. Mi do da fare e mi occupo io della spesa. Adesso vado al mercato o nei discount, dove riesco a trovare cibo a un prezzo molto più accessibile. E sono diventato un uomo di ...