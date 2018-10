La vergogna della razza  Memoria e rimozione | 1938 2018

Salvini sul caso migranti : "Non accettiamo le scuse della Francia. È una vergogna internazionale” : «Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere, sulle Alpi del Torinese, è un’offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese, e mi chiedo se gli organismi internazionali - a partire dall’Onu fino all’Europa - non trovino «vomitevole» lasciare delle persone i...

STEFANO CUCCHI - STRISCIONE CONTRO CARABINIERE TEDESCO/ “Per te nessuna pietà - sei la vergogna della città” : STEFANO CUCCHI, il generale Nistri “L’Arma si scusa”. Il comandante dei carabinieri annuncia “Prenderemo provvedimenti, ma l'Arma non ha perso dignità"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:27:00 GMT)

'Appendiamoli per i piedi' : la vergogna della firma di Repubblica - chi vuole morto : Orrore da parte di un giornalista di Repubblica , una delle firme più note. Maurizio Crosetti si augura in pratica una nuova Piazzale Loreto. Con chi ce l'abbia non è chiarissimo, ma la sua violenza è ...

Quarto - denuncia choc : 'Sesso e rifiuti - viviamo nella strada della vergogna' : Via Mazzola, a Quarto, è una tranquilla strada di periferia: un caseggiato, dove vivono una quindicina di famiglie in mezzo al nulla. Proprio per questo è diventata meta preferita per le coppiette che ...

Ivano Marescotti : "Pentito del voto al M5s : sembrano tutti della Lega"/ Sull'arresto di Lucano : "Una vergogna" : Ivano Marescotti: "Pentito del voto al M5s: sembrano tutti della Lega dopo accordo Salvini-Di Maio". L'attore Sull'arresto di Mimmo Lucano: "Una vergogna"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 12:02:00 GMT)

Da vergogna! La foto della falsa morte di Checco Zalone che gira sul web : Checco Zalone morto? Forse qualcuno ha scambiato il 1 ottobre con il 1 aprile: è quella la data del consueto pesce d’aprile. L’attore barese non ha avuto alcun incidente stradale: è vivo e vegeto e si gode i suoi grandi amori, ovvero moglie e figlioletta. Da questa mattina sui social si è scatenato il panico: la notizia di un incidente mortale che ha coinvolto Zalone ha fatto presto il giro del web. A rilanciare la notizia uno dei ...

MARZABOTTO - MINISTRO TEDESCO : "GRANDE vergogna"/ Italia e Germania : prima volta insieme nel luogo della strage : strage MARZABOTTO, MINISTRO TEDESCO Maas chiede scusa: nel 74esimo anniversario degli eccidi nazifascisti la visita in coppia con Moavero Milanesi, "provo grande vergogna e dolore". (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 00:27:00 GMT)

Nadia Toffa - fan in rivolta. “Ma che dice - vergogna”. Le parole della Iena e l’ira sul web : Nadia Toffa ha annunciato sui social l’arrivo in libreria di “Fiorire d’inverno”, un modo per raccontare i mesi più difficili della sua vita dopo la malattia scoperta per caso lo scorso 2 dicembre. “In questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità. A come riuscire a fiorire d’inverno cioè nel periodo più difficile dell’anno”, un post che ...

Alfonso Bonafede - la vergogna del ministro della Giustizia : come salva papà Di Battista : Il destino giudiziario di Vittorio Di Battista , padre dell'ex parlamentare grillino Alessandro, passa attraverso una firma del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede , che per ora non avrebbe ...

Voto in Abruzzo - Di Stefano (Fi) : il 10/2 Giorno del Ricordo - in Abruzzo sarà giorno della vergogna : L'Aquila - "Se finora il 10 febbraio era noto come il giorno del Ricordo, d'ora in poi diventerà anche il giorno della vergogna dell'Abruzzo". Lo dichiara Fabrizio Di Stefano, esponente di Fi indicato dalle Reti Civiche D'Abruzzo come loro rappresentante sul tavolo del centrodestra e uno dei papabili alla candidatura a presidente della Regione alle prossime elezioni amministrative. "Non esistono altri ...

Bonucci - vergogna social : augura la morte ai figli del giocatore della Juve : Un follower non meglio precisato se la prende con i figli di Leonardo Bonucci, augurando loro addirittura di essere ammazzati dopo la pubblicazione di un’immagine di del difensore della Juventus con Lorenzo e Matteo su Instagram. E il difensore bianconero questa volta non ha taciuto, rispondendo in maniera netta: “forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo ...

Leggi razziali - 80 anni fa a San Rossore la firma della vergogna. I prof chiedono scusa : Pisa, 3 settembre 2018 - professori universitari e accademici italiani annunceranno le scuse per l'avvallo alle Leggi razziali fasciste del 1938, accolte nel silenzio complice quando non sostenute ...

Caso Diciotti - indagati Salvini e un funzionario - Il ministro : "Una vergogna - serve la riforma della giustizia" : La Procura di Agrigento, che indaga sul Caso della nave Diciotti della guardia costiera, "al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma", ha deciso di iscrivere sul registro degli indagati due ...

L'Irlanda chiede giustizia per le vittime della pedofilia. Papa Francesco : "Provo vergogna - la Chiesa ha fallito" : Subito l'incontro con le autorità, poi la visita alla Cattedrale di St. Mary a Dublino e questa sera la grande Festa delle famiglie. Papa Francesco affronta la difficile visita in Irlanda e incontrerà anche alcune vittime di pedofilia.Nel suo primo discorso, il Pontefice ha subito affrontato il tema del "grave scandalo causato in Irlanda dagli abusi sui minori da parte di membri della Chiesa incaricati di proteggerli ed educarli". ...