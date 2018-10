La Terra respira in questo inquietante VIDEO girato in una foresta del Québec | ecco cosa

meteoweb.eu

(Di sabato 27 ottobre 2018) Laè contrariata. Gli alberi oscillano, il vento soffia ed enormi parti disi gonfiano e sgonfiano come sollevate da una gigantesca coppia di polmoni presenti sotto al terreno.viene subito in mente guardando unche sta facendo il giro del mondo sui social media e che vi riproponiamo in fondo all’articolo. Registrato in unadi Sacre-Coeur, in(Canada), ilmostra una scena eccezionale: sembra che larespiri attraverso un esercizio dizione profonda, oscillando in alto e in basso con una forza. Non è un terremoto, né una forza soprannaturale, tanto meno la vendetta di qualche divinità della. È stato un 2018 abbastanza tosto per Madre Natura dopo una seria di uragani da record, incendi devastanti e seri avvisi degli scienziati sulle conseguenze catastrofiche dei cambiamenti climatici. In realtà, questa ...