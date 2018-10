La Sinistra non è un panda in estinzione | continuo a credere nel Pd e nel

Anche in Brasile la Sinistra non c'è più e vince la banalizzazione rozza della politica : (Questo post è a cura di Raffaele Nocera, docente di Storia dell'America Latina all'Università di Napoli "L'Orientale")Le vicende politiche, economiche e sociali che hanno caratterizzato le democrazie dell'America Latina nell'arco dell'ultimo quarto di secolo ci restituiscono un quadro inquieto.La crisi economica rappresenta uno dei principali fattori che spiegano le difficoltà attraversate dalle forze di sinistra ...

La Confessione - Linus su Nove : “Cecchetto? Mai stati amici. Fabio Volo? Non leggo i suoi libri - la radio la fa un po’ con la mano Sinistra” : Torna su Nove venerdì 26 ottobre alle 23 La Confessione in cui Peter Gomez intervisterà il direttore artistico di radio Deejay Linus. “Questo è Claudio Cecchetto – esordisce Gomez – Ha fondato radio DeeJay che poi è stata acquistata dal gruppo L’Espresso e nel ’95 Cecchetto se ne è andato. Lei resta e viene nominato direttore artistico. leggo, però, che la vostra amicizia si era incrinata, in quel momento, ...

Alba Parietti : "Non ne posso più di gente che non somiglia affatto alla Sinistra. Ho paura del Salvini che è in me" : Alba Parietti non ha mai nascosto le sue simpatie per la sinistra. Figlia di un partigiano, si è sempre proclamata dalla parte degli ultimi e vicina alla sinistra italiana. Oggi però, come racconta in un'intervista a Il Dubbio, non vede più in Italia un modello politico in cui riconoscersi. L'unico a cui sembra guardare con favore è il deputato PD Matteo Richetti, candidato alla segreteria del partito, non nascondendo ...

Bersani : 'Se Governo cade e non c'è nulla di pronto sono guai seri - ora Sinistra popolare' : Nella puntata di questo martedì 23 ottobre della trasmissione Cartabiancasu Rai3, è intervenuto Pierluigi Bersani, ex segretario del Partito Democratico e attualmente esponente di Articolo Uno-MDP [VIDEO] e deputato di Liberi e Uguali, il quale si è espresso approfonditamente su vari aspetti politici attuali. Vediamo cosa ha detto. Le critiche di Bersani alla manovra del Governo Bersani ha esordito dicendo: L'Italia ha detto all'Unione Europea ...

Imam Drouiche : Per paura della destra - la Sinistra europea non condanna l'islamismo : Dalla Libia allo Yemen, passando per la Siria, l'Afghanistan e l'Iraq, il mondo musulmano è avvolto nel caos. I movimenti detti moderati non arrivano a proporre delle vere soluzioni che costruiscano ...

Sinistra - Bersani : 'Non servono piccole ambizioni ma fatti coraggiosi' : Vedo che alcuni giornali parlano delle mie intenzioni. Meglio chiarirle, ancora una volta. Nel mondo, in Europa e in Italia siamo a un passaggio che riguarda più la storia che la cronaca. Gli attuali assetti delle sinistre in Italia sono assolutamente inadeguati alla bisogna. Se da un lato , il ...

La Sinistra non poteva pensare di restare a galla difendendo solo i diritti civili : Quando Matteo Renzi, grazie anche al suo decisionismo pragmatico ha creduto di poter sostituire le popolari lotte delle sinistre italiane con le residue sparute battaglie civili di cui fu eccezionale paladino Marco Pannella, ha commesso un errore madornale perché non ha tenuto conto che la democrazia premia sempre (per definizione) le maggioranze, mentre la difesa dei diritti civili è sostenuta generalmente, oltre che da coloro che ne ...

Il Pd in piazza a Roma. Martina : “Non si governa con l’odio - ora una nuova Sinistra” : Bandiere del partito, tricolori e bandiere dell’Unione Europea «per l’Italia che non ha paura». È lo slogan scelto dal Partito democratico per chiamare a manifestare, in piazza del Popolo a Roma, quella parte degli italiani lontana dalle politiche del Governo M5S-Lega. Nata contro le posizioni di Salvini in materia di immigrazione, vuole mobil...

La pace fiscale piace a Forza Italia E anche la Sinistra non dice no... : Le tasse sono la priorità degli Italiani e in particolare la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA. Al secondo posto c'è il welfare con in cima la riforma delle pensioni (quota 100). E' quanto emerge dall''Osservatorio Politico - l'agenda di Governo' realizzato... Segui su affarItaliani.it

'Noi non possiamo unire il centroSinistra e gli indipendentisti' : Prima tutti uniti e poi i capi dell'unità che accettano di essere coordinati dal commissario della Lega in Sardegna per la gestione politica del risultato ottenuto da quella mobilitazione? E per che ...

Scanzi a Farinetti : “Tua idea di Sinistra piace a imprenditori - non a classe operaia”. “Evita questa visione marxista” : Vis-à-vis a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e il fondatore di Eataly, Oscar Farinetti, sulle chiusure domenicali delle attività commerciali e sullo stato del Pd. Scanzi commenta, in primis, l’audio del portavoce del presidente del Consiglio: “C’è chi sostiene addirittura che la nota vocale di Rocco Casalino sia stata artatamente messa fuori proprio dal M5s per dimostrare che loro ...

Migranti - Di Maio 'Bene che non ci siano più Ong nel Mediterraneo'. Sinistra italiana 'Una mascalzonata' : ROMA - 'Per fortuna oggi non ci sono più Ong nel mediterraneo perché le operazioni devono farle le autorità competenti'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio , a Radio1. Ed è subito polemica. '...