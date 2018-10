La ricchezza dei Paperoni è salita a 8 900 miliardi

Dalla ricchezza al lavoro la strana idea dei privilegi : Ma un'economia si fonda sul lavoro , non sul non- lavoro . A furia di tosare la pecora, il rischio che l'animale stramazzi al suolo senza emettere un lamento, è più probabile di una gaffe sessista di ...

La ricchezza informativa dei conti patrimoniali : Il debito pubblico di un paese non dovrebbe essere rapportato solo al Pil, ma anche ad indicatori più coerenti per determinarne la solvibilità come il patrimonio netto del totale dell’economia. Un conto patrimoniale completo non è stato però ancora prodotto ufficialmente in molti paesi europei. di Monica Montella e Franco Mostacci L’attuale sistema dei conti nazionali (Sec2010), pone il conto patrimoniale a completamento della sequenza dei conti ...