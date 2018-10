‘La resa dei conti’ | il nuovo coinvolgente thriller di John Grisham

Blastingnews

(Di sabato 27 ottobre 2018) Dopo la seconda guerra mondiale, in America inizia un importante periodo di ristrutturazione con un’economia che tende rapidamente a svilupparsi. La politica prova a ostacolare l’irruenza del comunismo, i soldati tornati a casa respirano una situazione socio-culturale di marca piuttosto conservatrice. Nelle aree suburbane ha successo e si afferma l'ideale della famiglia, i bambini possono contare su una macchina dell’istruzione ben delineata. È questo il contesto che lo scrittoreusa come fondale per la sua nuova opera, “Ladei conti” (Mondadori, pag. 420) che sarà pubblicata il 20 novembre 2018. Un viaggio incredibile Si può viaggiare per diletto, si può intraprendere un cammino per motivi scientifici, o alla ricerca di se stessi. Pete Banning, questo il nome del protagonista di, invece, ha viaggiato a spese della patria, come tanti altri militari della ...