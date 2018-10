La paura che ci blocca

TERREMOTO GRECIA M 6.8 : paura ANCHE IN ITALIA/ Ultime notizie - mare si alza di mezzo metro a Otranto : TERREMOTO GRECIA M 6.8: avvertito ANCHE in Sicilia. Ultime notizie “Al Sud ITALIA stare lontani dalle coste”. Diramata allerta tsnumi in territorio ellenico: allerta arancione al sud(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 11:24:00 GMT)

L'ultima lettera di Sara Anzanello : 'Ho paura perché voglio vivere' : ROMA - 'perché condividere: per essere di supporto a chi come me deve superare delle difficoltà, per far capire che la vita è bella, perché in questo momento ho bisogno di energie positive. Devo fare ...

Sara Anzanello - morta a 38 anni la pallavolista/ L'ultima lettera : “Ho paura perché voglio vivere” : Sara Anzanello è morta: dramma nel Volley Italia, addio alla centrale oro ai Mondiali 2002. Ultime notizie, trapianto di fegato per epatite: il calvario di una campionessa "lieta"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 20:51:00 GMT)

Napoli e Inter - che notte di Champions : senza paura contro Psg e Barcellona : ... Ancelotti: "Doppio impegno con loro sarà decisivo" Napoli - Insigne e compagni al Parco dei Principi si troveranno di fronte il Psg di Mbappé, Cavani e Neymar: uno degli attacchi più forti al mondo, ...

Alba Parietti : "Non ne posso più di gente che non somiglia affatto alla sinistra. Ho paura del Salvini che è in me" : Alba Parietti non ha mai nascosto le sue simpatie per la sinistra. Figlia di un partigiano, si è sempre proclamata dalla parte degli ultimi e vicina alla sinistra italiana. Oggi però, come racconta in un'intervista a Il Dubbio, non vede più in Italia un modello politico in cui riconoscersi. L'unico a cui sembra guardare con favore è il deputato PD Matteo Richetti, candidato alla segreteria del partito, non nascondendo ...

Nadia Toffa : "Non ho paura di morire. Il cancro come dono? Meno male che ho le spalle larghe!" : Nadia Toffa è tornata a parlare della sua malattia, e ha scelto i microfoni di Uno, Nessuno e 100Milan, la trasmissione di Radio24. La "iena" più discussa del momento ha avuto occasione di raccontare gli ultimi sviluppi della battaglia contro il cancro che la vede impegnata ormai da un anno, e che dal malore che l'ha colpita a Trieste durante la realizzazione di un servizio per il programma di Italia 1 interessa tutti i fan e non della ...

Perché i film horror non fanno più paura? : Michael Myers sta per tornare. A quarant’anni da quell’Halloween in cui, armato di coltello, uccise cinque persone e lasciò la babysitter Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) traumatizzata a vita, il pazzo assassino che indossa la maschera spettinata del capitano Kirk, è pronto ad approdare di nuovo al cinema. Arriva infatti proprio la prossima notte delle streghe l’atteso nuovo Halloween diretto da David Gordon Green, che prova a fare piazza ...

paura da Panorama - nigeriano aggredisce e palpeggia la cassiera che voleva fargli pagare le buste : TREVISO - Era quasi l?orario di chiusura del supermercato Panorama di Viale della Repubblica, quando una dipendente, sabato sera, piangendo, chiama la Sala Operativa per un intervento della...

Grande Fratello Vip 2018 - il compagno di Lory Del Santo : ‘Ho paura che possa crollare’ : “Ho paura che torni il buio e che possa crollare”. Marco Cucolo, il compagno di Lory Del Santo, è preoccupato per l’attrice e regista, attualmente reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 a pochi mesi dal suicidio del figlio Loren. Una decisione, quella di partecipare al reality di Canale 5, che ha fatto molto discutere proprio per la tragedia che sta dietro la Del Santo, la quale aveva già spiegato di voler affrontare ...

