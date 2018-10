La manovra preoccupa le imprese | ' No al braccio di ferro con l' UE'

manovra - Tajani : 'Italiani preoccupati perché i loro risparmi vanno in fumo' : Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, punta nuovamente il dito contro la Manovra varata dal governo. "Tutti dicono che questa Manovra non va perché non ci sono crescita e lavoro, non ...

S&P : Sapelli - più di spread preoccupa manovra che non guarda a investimenti : ... più che una questione di regole, e lo spread 'un'invenzione per spaventare i popoli, non c'è nessuna relazione con l'andamento di una buona economia. Gli investitori se ne fregano del differenziale ...

manovra - Tria : 'Lo spread sopra quota 300 mi preoccupa - non possiamo reggere a lungo questo livello' : L'impennata dello spread preoccupa il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che ammette: "E' chiaro che questi livelli , il differenziale Btp/Bund ha chiuso mercoledì a 321 punti base, pongono un problema al sistema bancario e, in particolare, alle ...

manovra - Moscovici : “Deficit al 2 - 4% desta preoccupazione all’Europa - ma non siamo contro l’Italia” : “Con la nostra lettera chiediamo al governo che la Manovra si avvicini alle regole europee, perché non può restare al 2,4% di deficit e con uno scarto del deficit strutturale di un punto e mezzo. Questo non è possibile. Chiediamo una correzione”. Lo ha detto il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, dopo l’incontro col ministro dell’Economia, Giovanni Tria. Il commissario ha presentato le domande che ...

manovra - Moscovici : 'Deficit Italia preoccupa - 3 domande a Tria' : ... ha affermato il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, spiegando di aver posto tre domande sulla Manovra al ministro dell'Economia Giovanni Tria: su come si coprono le spese, ...

manovra - Moscovici : "Deficit Italia preoccupa - 3 domande a Tria" : ... ha affermato il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, spiegando di aver posto tre domande sulla Manovra al ministro dell'Economia Giovanni Tria: su come si coprono le spese, ...

manovra - oggi la lettera di richiamo della Ue | Conte : "Non sono preoccupato - replicheremo" : Il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici consegnerà durante il vertice Ue al ministro Giovanni Tria la lettera di richiamo della Commissione sui conti pubblici italiani. Conte: "Rilievi Ue non ci spaventano, diretti a molti Stati"

Conte : 'Ci aspettiamo critiche dall'Ue - ma la manovra è molto bella' | Austria e Olanda 'preoccupate' : "Ritengo negativo che siano state fatte eccezioni per i Paesi più grandi", spiega Kurz, che si definisce "un grande difensore" dei criteri di Maastricht e indica la politica economica di Vienna come ...

Conte : 'Ci aspettiamo critiche dall'Ue - ma la manovra è molto bella' - Austria e Olanda 'preoccupate' : "Ritengo negativo che siano state fatte eccezioni per i Paesi più grandi", spiega Kurz, che si definisce "un grande difensore" dei criteri di Maastricht e indica la politica economica di Vienna come ...

manovra - l'Olanda 'preoccupata' dopo l'incontro con Conte : Prima ancora che l'Europa abbia dato il proprio parere, l'Olanda esprime "preoccupazione sui piani di bilancio per il 2019" dell'Italia. A farlo sapere è il premier olandese, Mark Rutte, dopo l'...

manovra - Rutte a Conte : siamo preoccupati : 11.05 "Buon incontro bilaterale con Giuseppe Conte durante il Consiglio europeo. Ho espresso le preoccupazioni dell'Olanda sui piani di bilancio per il 2019". E' quanto scrive su Twitter il premier olandese, Rutte, dopo l'incontro con il premier Conte a margine dei lavori del Consiglio europeo. "Pieno sostegno alla Commissione Ue perché applichi gli obblighi comuni del Patto di stabilità", aggiunge Rutte nel messaggio.

Lo spread preoccupa le banche. Spaccatura sulla valutazione della manovra. Tria non riesce a rassicurare : "Caro ministro, se lo spread aumenta ancora c'è il rischio di dare meno credito a imprese e famiglie e anche di dovere fare qualche aumento di capitale". Metà mattina, Milano. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria siede al tavolo del comitato esecutivo dell'Abi e raccoglie con questi toni la preoccupazione di una banca di peso. È lo spread - viene riferito da alcuni partecipanti all'incontro a Huffpost - la grande paura ...

manovra : capogruppo Cdu Bundestag - 'preoccupati per l'Italia' : 'Guardiamo con una certa preoccupazione all'Italia, soprattutto a causa della Manovra': lo ha detto oggi il nuovo capogruppo della Cdu al Bundestag, Ralph Brinkhaus, come riferiscono diversi media ...

manovra : capogruppo Cdu Bundestag - "preoccupati per l'Italia" : "Guardiamo con una certa preoccupazione all'Italia, soprattutto a causa della Manovra": lo ha detto oggi il nuovo capogruppo della Cdu al Bundestag, Ralph Brinkhaus, come riferiscono diversi media tedeschi. A proposito del vertice Ue di domani a Bruxelles, l'esponente del partito della cancelliera Angela Merkel ha ribadito "che dovremo senz'altro parlare dell'Italia". D'altronde, ha spiegato ...