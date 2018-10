La manovra italiana è un ordigno contro le libertà dell’Europa

Juncker : manovra italiana?Dialogo aperto : E si è detto "preoccupato per il clima antieuropeo che alcuni montano in Italia per ragioni di politica interna".

Juncker : manovra italiana?Dialogo aperto : 18.49 Il presidente della Commissione Europea Juncker vede ancora possibile una soluzione nello scontro sul bilancio italiano,secondo quanto scrive lo Spiegel. "Nei prossimi giorni porremo altre domande" sulla Manovra italiana. "Ma io incontrerò anche di nuovo il presidente Conte nelle prossime settimane. Il dialogo continua", ha affermato Juncker nell'intervista di cui è stata diffusa un'anticipazione. E si è detto "preoccupato per il clima ...

Ex Fmi : 'manovra italiana non è folle - Ue riconsideri le sue posizioni' : ... "Le prospettive per l'economia globale si stanno deteriorando più rapidamente di quanto non appaia nelle previsioni. Un rallentamento in Cina ha colpito il commercio globale, le esportazioni europee ...

Bagnai vs Draghi : “parole improprie sulle banche”/ Presidente Bce lancia allarme su Spread e manovra italiana : Draghi “Italia e UE troveranno accordo”. Ultime notizie, sullo Spread “Per calmarlo bisogna fare due cose”. L'intervento del Presidente della Banca Centrale Europea(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Alice Wiedel (AfD) : 'La manovra italiana è folle e a spese della Germania' : ''La folle manovra degli italiani è a spese della Germania: perché dobbiamo pagare noi per i ricchi italiani?''. A scriverlo è Alice Weidel AfD, parlando a nome del suo partito e difendendo gli interessi del proprio Paese. Dopo il monito di Sebastian Kurz, anche l'estrema destra tedesca boccia la manovra italiana, facendo scricchiolare l'asse sovranista. I vicepremier Matteo Salvini e Luigi di Maio, però, non intendono cedere di fronte ai ...

Draghi : fiducioso che sulla manovra italiana ci sarà un accordo - saliti i tassi per famiglie e imprese : Rispettare le regole e cercare il dialogo. Lo dice il presidente della Bce, Mario Draghi, parlando della manovra italiana. 'Sono fiducioso che si troverà un accordo', ha detto il numero uno dell'...

Ieri colloquio telefonico Juncker-Merkel su manovra italiana : Bruxelles, 25 ott., askanews, - Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha avuto Ieri un colloquio telefonico con la cancelliera tedesca Angela Merkel sui temi di attualità europei,...

manovra - Salvini : 'Dall'Ue un attacco all'economia italiana' | Berlino : 'Noi sosteniamo il lavoro della Commissione' : ... questi sono importanti presupposti per quello che vogliamo tutti, e cioè un sviluppo positivo e sostenibile dell'economia per i cittadini", ha aggiunto.

manovra : Salvini - da Ue attacco all'economia italiana : “E’ un attacco all’economia italiana. Noi non solo non cambiamo la letterina, ma se insistono a tirare schiaffoni a caso mi verrebbe voglia di dare ancora più soldi agli italiani”: lo ha affermato il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102,5 parlando della bocciatura della Manovra da parte dell’Ue. Quello di Bruxelles "mi sembra un attacco ...

