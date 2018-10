La Juventus vince in rimonta sull' Empoli | 1-2 siglato Cristiano Ronaldo

Ancelotti : 'Vincere lo scudetto? Bisogna fare qualcosa di straordinario per battere la Juventus' : Io la vivo poco ma l'immagine di Napoli nel mondo è diversa da quella che è davvero. In Italia la rivalità sportiva si è trasformata in insulti e maleducazione. Tutto ciò andrebbe sradicato, non ...

United - Scholes : 'Juventus di un altro livello. Può vincere la Champions' : TORINO - ' Questa Juve sembra capace di vincere la Champions '. Anche Paul Scholes , leggenda del Manchester United , è rimasto impressionato dalla prova dei bianconeri ieri sera all' Old Trafford . ...

Champions League - è una giornata di grazia per le squadre italiane : la Roma vince con il gioco - la Juventus con la testa : E’ una giornata di grazie per le squadre italiane in Champions League, successi netti e convincenti per la Juventus e per la Roma che si avvicinano sempre di più alla qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di Massimiliano Allegri riscatta la brutta prestazione ed il pareggio nella gara di campionato contro il Genoa, colpo grosso sul campo del Manchester United e primo posto ipotecato. Prova di forma della Juventus che non ...

Juventus - Pjanic sul Napoli : “Giocare bene senza vincere non serve” : In un’intervista al The Guardian, il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato del suo stile in campo, del gioco del Napoli e della Champions, ossessione bianconera. Secondo lui, il segreto per vincere è basarsi sulla semplicità, elemento che esalta la bellezza del calcio: “Non mi interessa fare dieci doppi passi a partita o una serie di colpi di tacco. Sono molto più affascinato dalla semplicità del gioco, perché ...

Manchester United - Shaw pronto per la Juventus : 'Dobbiamo vincere!' : Manca poco al match di Champions League tra Manchester United e Juventus , con entrambe le squadre che arrivano da due pareggi in Premier e in Serie A. La voglia di riscatto da parte di Allegri e ...

Juventus - Rugani : 'Il destino di una squadra vincente si affronta con maturità e consapevolezza' : Dopo aver vinto tutte le partite la Juventus si è fermata in casa contro il Genoa per la prima volta in questa stagione. Non a caso lo stesso tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza della ...

Il Napoli vince 3-0 contro l'Udinese : azzurri a meno quattro dalla Juventus : Il Napoli di Carlo Ancelotti espugna per 3-0 la Dacia Arena dell'Udinese di Velazquez. A decidere la sfida Fabian Ruiz con il primo gol in Serie A e con la maglia degli azzurri, Dries Mertens, a otto minuti dalla fine, con un calcio di rigore e Rog all'86'. I partenopei hanno vinto su un campo difficile e hanno sfruttato così alla grande il piccolo passo falso della Juventus che alle 18 ha pareggiato per 1-1, in casa, contro il Genoa di Ivan ...

Juventus - Allegri : "Oggi bisognava vincere - avevamo la testa a Manchester" : Il tecnico bianconero dopo il primo stop stagionale col Genoa: "Un pareggio che fa bene così torniamo coi piedi per terra"

La Fiorentina Women vince la Supercoppa contro la Juventus : Con un gol di Ilaria Mauro al 23′ della ripresa la Fiorentina Women batte la Juventus e si aggiudica la Supercoppa femminile. Al Picco della Spezia termina 1 a 0 per le ragazze allenate da Antonio Cincotta dopo una partita vivace e dove non sono mancate le occasioni. È la Juventus a fare la partita, con la Viola a prediligere le ripartenze. Al 9′ le Viola sfiorano il vantaggio con un tiro dalla distanza della Clelland che ...

Juventus - Tudor : “La Champions non deve essere un’ossessione - ci sono le basi per vincerla” : L’anno scorso ha raggiunto la salvezza con l’Udinese, nonostante avesse poche giornate per sintonizzarsi con la squadra. Poi qualche incomprensione con la dirigenza lo ha allontanato da Udine. Ora, Igor Tudor è in attesa di una chiamata e spera possa arrivare proprio dall’Italia. Il croato ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dei suoi ricordi in bianconero e del salto europeo che ...

Delneri : «La Juventus con Ronaldo è pronta per vincere la Champions» : ROMA - Il tecnico Gigi Delneri , ospite a Radio Onda Libera, ha commentato l'attuale forma della Juventus , squadra che in passato ha allenato: "A Torino oltre ad avere grandi giocatori, società e ...

Udinese - Velazquez : 'La Juventus è la migliore - può vincere anche la Champions. Felice per Lasagna e De Paul' : Al termine della sfida, l'allenatore spagnolo ha parlato in esclusiva a Sky Sport sul momento dei suoi: "Abbiamo tanti calciatori in nazionale, ma questa partita è stata importante per dare spazio a ...

Juventus - Allegri : 'È il momento di vincere la Champions. Vicini a CR7' : Idee chiare e un sogno europeo vivo più che mai: "Dopo 7 scudetti e 4 coppe Italia consecutive, puntiamo all'Europa, sfiorata nelle due finali di Champions raggiunte negli ultimi 4 anni. La voglia di ...