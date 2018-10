La Juventus trema | Allegri s’infuria… poi arriva il “marziano” Cristiano Ronaldo e

sportfair

(Di sabato 27 ottobre 2018)si accende sul campo dell’Empoli rispondendo con una doppietta all’iniziale vantaggio di Ciccio Caputo Lavince ad Empoli, ma non convince sino in fondo. In una gara alla vigilia “semplice” per i bianconeri, nella quale i tifosi si attendevano una pronta risposta dopo il pari col Genoa, laha faticato oltre ogni previsione… poi però èto il marziano. L’Empoli di Andreazzoli era infatti riuscita a passare in vantaggio grazie alla rete di Caputo, in un momento nel quale i bianconeri sembravano essere appannati, con la testa forse ancora alla bella prova di Manchester. A quel punto però,ha deciso di far capire a tutti il motivo per il quale è definito il calciatore più forte al mondo. Nel momento del bisognolui a spostare gli equilibri, con i fatti e non a parole come altri ...