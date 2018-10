La Juventus più italiana della stagione è una delusione | per fortuna c' è Cristiano Ronaldo

Ufficiale - Marotta ai saluti : non sarà più dg della Juventus : Ufficializzato oggi l'addio della Juventus a Giuseppe Marotta , dirigente bianconero dal 2010. Crescono i poteri di Paratici L'articolo Ufficiale , Marotta ai saluti : non sarà più dg della Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Hackability e Juventus insieme - per rendere più accessibile lo stadio ai diversamente abili : Hack abili ty , dopo la partnership con Barilla , firma una nuova importante collaborazione, questa volta nel mondo dello sport, con Juventus . L'associazione senza fini di lucro progetterà , insieme ai tifosi e alla società sportiva, soluzioni per rendere sempre più accessibile l'Allianz Stadium , il museo adiacente, e ...

Serie A - gli insegnamenti della Juventus e la forza in più della Lazio : Il sorprendente stop della Juventus contro il Genoa fornisce una doppia morale. La prima, seppur facile, è sempre valida: nessuna partita è mai scontata a priori. La seconda, forse ovvia, non è banale:...

Juventus - Bernardeschi più Emre Can per sbancare Manchester : TORINO - Dietro la sorpresa - Juan Cuadrado per Federico Bernardeschi in partenza al cospetto del Genoa - si nasconde probabilmente un'evidenza: a Old Trafford il giocatore più impattante di questa ...