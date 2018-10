La Gialappa’s dopo il GF Vip | salta il loro nuovo programma

lanostratv

(Di sabato 27 ottobre 2018) Grande Fratello Vip:la nuova trasmissione della Gialappa’s Alcuni mesi fa Piersilvio Berlusconi in persona ha annunciato che la Gialappa’s Band,il grandissimo successo ottenuto alla conduzione di Mai Dire Mondiali, sarebbero tornati su Italia 1 con unatrasmissione. Trasmissione, che in base alle anticipazioni riportate circa un mese fa da TvBlog.it, si sarebbe dovuta chiamare Mai Dire Talk. Il suddettosarebbe dovuto andare in onda su Italia 1 uno dei prossimi Giovedì. Utilizzare il condizonale però è d’obbligo perchè pare che la situazione sia leggermente cambiata. Difatti il profilo twitter MedLive ha rivelato in anteprima ed esclusiva quanto segue: “Stoppati show della Gialappa’s e di Savino…Forte rischio rinvio…(E occhio ad altri programmi…) In pratica lo show della Gialappa’s pare sia stato, al ...