La direzione del Tg1 a Federica Sciarelli

"Federica Sciarelli verso la direzione del Tg1" : ma non si rompe lo stallo Lega-M5s : Le nomine Rai saltano anche per questa settimana, il cda Rai non è stato ancora convocato: Lega e M5s non riescono a trovare...

Generali Italia - la direzione Affari Legali è team dell'anno : "In un settore altamente regolato e complesso sanno sempre come contribuire concretamente all'attuazione della strategia aziendale con la loro can - do attitude". Con questa motivazione, agli ...

Marco Van Basten lascia la Fifa. È la stessa Federazione internazionale ad annunciare l'addio dell'ex attaccante come direttore dell'area sviluppo tecnico. L'olandese ricopriva questo incarico dal 2016 ma a fine mese farà un passo indietro – lasciando comunque la porta aperta a una futura collaborazione con la Fifa – per poter trascorrere più tempo con la famiglia in Olanda.

Rai - verso il ritorno di FlorisPossibile la direzione del Tg1 : RUMORS/ Dopo settimane di tira e molla fra Sangiuliano, Matano e Di Mare la mossa risolutiva che mette d’accordo grillini e leghisti potrebbe essere quella del conduttore di DiMartedì Segui su affaritaliani.it

Per la direzione del Tg1 spunta Paolo Del Debbio : Non si scioglierà in tempi brevi, e comunque non questa settimana, il rebus delle nomine al vertice dei tg della Rai. Lo spiegano fonti parlamentari di maggioranza, che raccontano di contatti frequenti in corso ma di un lavoro ancora in gran parte da compiere. Non c'è ancora accordo sulle poltrone a partire dal Tg1, tanto che il cda che sembrava imminente non è stato convocato per questa settimana e venerdì si ...

Ian Buruma si è dimesso dalla direzione della New York Review of Books : Lo scrittore e giornalista anglo-olandese Ian Buruma si è dimesso da direttore della prestigiosa rivista letteraria New York Review of Books dopo 16 mesi in seguito alle proteste seguite alla pubblicazione di un saggio considerato critico verso #MeToo, il movimento The post Ian Buruma si è dimesso dalla direzione della New York Review of Books appeared first on Il Post.

Senza direzione l'indice delle aziende sanitarie - -0 - 13% - : Teleborsa, - Giornata cauta per il comparto sanitario italiano, in perfetta sintonia con l'andamento piatto dell'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care ha aperto a quota 161.217,69, ...

Piazza Affari in cerca di una direzione : Ftse Mib in leggero calo - Ferrari in evidenza in attesa del piano industriale : ... che potrebbero però scontrarsi con la linea più prudente del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che punterebbe a un rapporto deficit/Pil all'1,6%. Lato macro oggi si guarda agli aggiornamenti in ...

Piazza Affari senza direzione dopo rally della vigilia - Telecom tenta il recupero : Oggi si terrà un vertice di governo sulla Legge di Bilancio con il premier Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia Tria e i due vice premier Salvini e Di Maio.

CASERTA - LARVE IN UN LAVANDINO DELL'OSPEDALE/ La direzione : “Notizia creata ad arte per danneggiarci” : CASERTA, LARVE nel LAVANDINO di un bagno di un pronto soccorso. Video ultime notizie, la denuncia del consigliere regionale Borrelli: "Scene indegne".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:02:00 GMT)

"Sui migranti toni diversi ma stessa direzione". Intervista al ministro della Difesa Elisabetta Trenta : Nel giorno in cui la proposta italiana di una rotazione dei porti di sbarco dei migranti del Mediterraneo rischia di incepparsi tra veti e controveti, Elisabetta Trenta difende l'unità del governo: "Possono cambiare i toni, ma questo è naturale. Le assicuro che io, Luigi Di Maio e Matteo Salvini remiamo tutti nella stessa direzione, al fianco del premier Conte". Questo nonostante la malcelata insofferenza del Movimento 5 stelle nei ...