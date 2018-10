La dieta del brodo | “Perdi fino a 6 kg in 21 giorni” Ecco come funziona

LA dieta DELLE FIBRE - DIMAGRIRE SUBITO COI CEREALI/ Linee guida e principi scientifici : Come DIMAGRIRE con la DIETA DELLE FIBRE: esempi di pasti per mettere in atto un nuovo regime alimentare. Di seguito basi scientifiche e consigli sul menù.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:48:00 GMT)

dieta delle verdure cotte : lo schema per perdere peso velocemente : Le verdure cotte sono un ottimo alleato per perdere peso velocemente e senza sforzi. Sono infatti ricche di fibre e acqua, possiedono un alto potere saziante e consentono di contrastare ritenzione idrica e gonfiore. Le verdure sono l’ideale per depurare l’organismo e fare il pieno di sali minerali, antiossidanti e vitamine, senza sottoporre il corpo ad uno stress eccessivo, ma soprattutto senza cadere nell’odiato effetto yo yo ...

Tumore del seno e recidive / I grassi nella dieta aumentano del 24% il rischio che il cancro si rimanifesti : Tumore del seno e recidive, nella dieta se vengono assunti troppi grassi si aumenta del 24% i rischi di poter vedere nuovamente il cancro manifestarsi. Ecco tutti i consigli.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:42:00 GMT)

Tumore al seno : l’importanza della dieta - ecco gli alimenti che aumentano il rischio di recidiva : Una dieta troppo ricca di grassi aumenta fino al 24% il rischio di recidiva del Tumore della mammella. È dimostrato il ruolo degli stili di vita sani nella cosiddetta prevenzione terziaria, che mira a evitare il ritorno della malattia. Bastano 150 minuti di attività fisica a settimana (ad esempio camminata veloce o giardinaggio) per ridurre del 25% la mortalità per Tumore della mammella nelle pazienti che hanno già ricevuto la diagnosi rispetto ...

dieta della pasta : come e quando mangiarla per dimagrire : Si può dimagrire mangiando pasta? Assolutamente sì, grazie ad una Dieta equilibrata che comprende anche i carboidrati, perfetta per tornare in forma. Mangiare piattoni di pasta e dimagrire è il sogno di molti, che puntualmente rinunciano a questo piatto nazionale per paura di ingrassare. Da anni infatti i carboidrati vengono demonizzati e, complici le diete low carb, veloci e semplici, sono stati etichettati come un alimento da eliminare quando ...

dieta lampo delle pere : migliora la digestione e perdi peso : La Dieta lampo delle pere è l’ideale per perdere peso in breve tempo e migliorare la digestione. Gustose e con poche calorie, le pere sono ottime alleate per chi vuole tornare in forma, ma senza soffrire la fame. Le pere infatti sono ricche di benefici e sono perfette per perdere molti chili senza sforzi, sgonfiando la pancia ed eliminando la ritenzione idrica. Tutto grazie all’alto contenuto di fibre nella polpa, che favoriscono il ...

dieta della colazione : 5 dritte per perdere peso : La colazione, come è noto, è il pasto più importante della giornata, soprattutto quando si è a Dieta e si vuole perdere peso. Per questo motivo dopo il risveglio è fondamentale consumare una colazione abbondante, che ci consenta di affrontare al meglio la giornata, fornendo all’organismo le energie di cui ha bisogno. Questo non significa che abbiamo il via libera per abbuffarci di qualsiasi cosa, ma semplicemente che dobbiamo curare questo ...

dieta della dopamina per dimagrire : ecco cosa si mangia : La Dieta della dopamina promette di far dimagrire mangiano alcuni alimenti che stimolano la dopamina, ormone della felicità. ecco cosa si mangia

dieta mima digiuno di Valter Longo/ Video Le Iene - top 50 del Time : ecco come funziona : Dieta mima digiuno di Valter Longo inserita nella top 50 del Time: Video de Le Iene, ecco come funziona il progetto alimentare che aumenta la longevità.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 13:50:00 GMT)

dieta K o del potassio per dimagrire : ecco cosa si mangia : La Dieta K o del potassio può far dimagrire fino un chilo in due giorni. Può essere ripetuta una volta a settimana poichè è drenante.

dieta della pasta proteica : dimagrisci e aumenti la muscolatura : Dimagrire mangiando la pasta? Non è un sogno, ma la promessa della Dieta della pasta proteica che consente di perdere i chili in eccesso e aumentare la muscolatura. Chi si mette a Dieta spesso rinuncia ai carboidrati e in particolare alla pasta, che (a torto) viene considerata un alimento che fa ingrassare. Soprattutto chi segue un regime alimentare low carb si trova a sentire la mancanza di questo piatto tipico della cucina italiana. La ...

Valter Longo - con la dieta mima digiuno nella top 50 del Time/ Tra i più influenti nell'ambito della salute : Valter Longo è stato inserito nella lista dei 50 scienziati più influenti al mondo, l'italiano studia da anni il modo di conservare giovane il fisico umano(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 18:53:00 GMT)

dieta della tiroide - cosa mangiare per tenere sotto controllo il peso : Chi soffre di di problemi alla tiroide dovrebbe seguire una Dieta particolare per tenere sotto controllo il peso. La tiroide infatti svolge un’importante funzione nell’organismo, producendo un ormone che regola il metabolismo osseo, glucidico e lipidico. Un eccesso (ipertiroidismo) oppure una diminuzione (ipotiroidismo) di questo ormone provoca degli squilibri che possono avere conseguenze molto gravi. Solitamente a causare le ...

dieta del brodo - come perdere 6 chili in 21 giorni : Da anni infatti gli esperti di tutto il mondo dicono che il brodo fa bene alla salute. In quanto trattasi di un pasto curativo utilizzato sin dall'antichità per combattere raffreddore, influenza e ...