«La Chiesa non va sporcata | è il momento di difendere la Madre»

"Noi siamo peccatori - ma la Chiesa nostra madre non va sporcata : E tanti uomini e donne di buona volontà ammirano le sue parole e i suoi gesti per un mondo di fraternità universale, giustizia e pace. Dunque non c'è niente da temere. Un proverbio arabo dice: 'L'...

Chiesa : 'Grazie a Mancini per la fiducia - ma non mi sento ancora un pilastro' : Ma il diretto interessato non vuole accelerare i tempi: 'Essere considerato un pilastro per me è un grande onore, ma io non la vedo così - ha affermato ai microfoni di Sky Sport - sono giovane, devo ...

Chiesa vs Barella : Inter - Milan - Juve e non solo. Scout per Fiorentina-Cagliari : - E secondo la Gazzetta dello Sport saranno presenti allo stadio numerosissimi osservatori che continueranno nel proprio lavoro di stilare report e giudizi sulla crescita dei due ragazzi. Fra i club ...

"Il morbo del carrierismo non risparmia la gerarchia della Chiesa" : Cristo sa che Giacomo e Giovanni sono 'animati da grande entusiasmo per Lui e per la causa del Regno, ma sa anche che le loro aspettative e il loro zelo sono inquinati dallo spirito del mondo. Perciò ...

Rita Dalla Chiesa loda Salvini : “serviva concretezza”/ Audio “la gente lo ama e ha ragione : non sono razzisti” : Rita Dalla Chiesa "loda" Matteo Salvini: "c'era bisogno di concretezza, la gente lo ama e ha ragione". Endorsement a sorpresa pro-Lega: "non sono razzisti"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:48:00 GMT)

Con Romero la Chiesa ritrova il coraggio di non chiudere gli occhi : Da oggi i 5 mila e più vescovi della Chiesa Cattolica avranno un maggiore aiuto dal Cielo e anche un esempio: Oscar Arnulfo Romero, l'arcivescovo martire del Salvador, viene proclamato santo in piazza ...

Chiesa : Delpini a Roma per canonizzazione Paolo VI con 2500 pellegrini : Milano, 12 ott. (AdnKronos) - Domani, 2500 pellegrini milanesi saranno a Roma, con l'arcivescovo, Mario Delpini, per partecipare alla canonizzazione di Paolo VI, che guidò la Diocesi di Milano tra il 1954 e il 1963. Rimasto nella storia della Chiesa come il Pontefice del Concilio Vaticano II, molto

Iva Zanicchi / "Io e Fausto Pinna non ci sposeremo mai : credo nel sacramento e mi sono già sposata in Chiesa" : Iva Zanicchi si racconta alla luce del successo di Tu sì que vales e dei suoi 33 anni al fianco del produttore Fausto Pinna, con il quale non ha intenzione di convolare a giuste nozze...(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:42:00 GMT)

«Non è una Chiesa per giovani. Il Sinodo dia una svolta» : 'Nel mondo cattolico, riconosce il Papa, c'è stata una rottura nella trasmissione della fede cristiana. Si tratta di prendere atto che per i giovani lo scarso o nullo interesse del Vangelo nella ...

Lazio-Fiorentina - Pioli : 'Dovremo essere concentrati - Chiesa non si fermi. Badelj? Avrei voluto tenerlo' : Lazio-Fiorentina si presenta come una delle partite più interessanti dell'ottava giornata di Serie A. Le due squadre sono distanti appena un punto una dall'altra e in palio ci sono tre punti ...

"Val la pena aggrapparsi alla barca della Chiesa nonostante le tempeste" : ... di brillare e trasmettere l'intramontabile messaggio di Cristo; vale la pena di aggrapparsi alla barca della Chiesa che, pur attraverso le tempeste impietose del mondo, continua a offrire a tutti ...

"Grazie ai giovani aggrappati alla barca della Chiesa nonostante le tempeste" : ... di brillare e trasmettere l'intramontabile messaggio di Cristo; vale la pena di aggrapparsi alla barca della Chiesa che, pur attraverso le tempeste impietose del mondo, continua a offrire a tutti ...

La pasta al forno di Nonna Rita (Dalla Chiesa) : Sfruttate gli unicornipasta con pesto di barbabietolaIncredibile HulkHamburger di spinaci e broccoliE se lo dice Buffon...Polpette di ceciMasha, pensaci tuFrittatine con piselliElsa, principessa del Regno di Ghiaccio (e delle carote) Muffin di caroteRita dalla Chiesa, 71 anni, ci tiene a fare una premessa, a suo dire, doverosa: l’esperta di cucina della famiglia non è lei. L’altra Nonna, quella paterna, «cucina da Dio» e lei non ha ...

La Chiesa non è solo abusi. Pronti ad ascoltare i giovani : Ci saranno 23 Esperti, in qualità di collaboratori dei Segretari Speciali, 49 Uditori e Uditrici, provenienti da ogni parte del mondo, fra cui non solo molti specialisti ed operatori della pastorale giovanile ma anche 36 giovani tra 18 e 29 anni. Sarà la prima volta che i giovani potranno fare sentire la loro voce anche se non ...