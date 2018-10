La cassa del M5s piange

Aemilia - la prima sentenza definitiva. La cassazione condanna 5 capi della cosca : 15 anni di pena per Nicolino Sarcone : La cosca di ‘ndrangheta che in Emilia Romagna risponde ai Grande Aracri di Cutro esiste, ha commesso reati riassunti in almeno duecento voci di imputazione e per cinque dei suoi capi la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva le sentenze dell’appello. Si va dai 12 anni di Antonio Gualtieri, Francesco Lamanna e Romolo Villirillo ai 14 di Alfonso Diletto ai 15 di Nicolino Sarcone, considerato il capo tra i capi. Tutti avevano ...

Siracusa - l'assoluzione del Pm Musco : la cassazione rigetta ricorso del Pg : La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dalla Procura generale di Messina con riferimento alla sen- tenza di assoluzione emessa il 5 dicembre dello scorso anno dalla ...

[Il ritratto] La vita normale dell'uomo della cassaforte. Ecco chi era Gilberto Benetton : «Sono un uomo normale che fa una vita normale». Gilberto Benetton amava definirsi così quando si raccontava ai giornalisti. Poi, vabbé, è difficile sembrare tanto normale quando sei a capo di un ...

Da cassaintegrazione a costi politica - le norme del decreto SEMPLIFICAZIONE : TAGLIO AGLI SPRECHI E AI costi DELLA politica Si riducono i costi della politica nelle Regioni a statuto ordinario, speciale e nelle province autonome, mediante il calcolo contributivo dei vitalizi ...

Sassuolo - Carnevali incassa i complimenti di Guardiola : “Siamo felici delle sue parole” : Il giorno dopo i complimenti di Guardiola per il Sassuolo di De Zerbi, l’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ha trattenuto a stento la soddisfazione per un’investitura così prestigiosa: “È motivo di grande soddisfazione – confessa ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento -. Ha speso parole molto importanti sia sul Sassuolo che su De Zerbi: ci fa piacere, vuol dire ...

Lega - cassazione respinge ricorso su violazione Convenzione diritti dell’uomo : È stato respinto dalla Cassazione il ricorso della Lega che chiedeva di essere ammessa, in qualità di “parte destinataria di provvedimento di sequestro” – figura non riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico -, al processo d’appello in corso a Genova nei confronti di Bossi e altri quattro imputati per la maxitruffa sui rimborsi elettorali che ha comportato la decisione dei giudici di confiscare 49 milioni di euro. Secondo i ...

Exor - i guai della cassaforte Agnelli L'integrazione di Fca in alto mare : Il numero uno di Exor, John Elkann riuscirà a pilotare il gruppo senza più il prezioso aiuto di Sergio Marchionne? Bella domanda a tre mesi dalla scomparsa del manager italo-canadese. Per esempio c'è un'operazione di integrazione di Fiat Chrysler Automobiles che rimane in alto mare, mentre i profitti del colosso delle riassicurazioni PartnerRe sono in contrazione Segui su affaritaliani.it

cassano lascia il calcio : «Adesso comincia il secondo tempo della mia vita» : Stavolta è vero. Antonio Cassano lascia il calcio. Si ritira, «stavolta è finita per davvero». Lo scrive lo stesso Fantantonio in una lettera aperta diffusa via twitter dal...

Le Iene : madre Cucchi e cassano | Anticipazioni del 14 ottobre : Le Iene Anticipazioni 14 ottobre 2018 – Ritorna il programma di Italia 1 nella prima serata di domenica. Nuovi servizi ed inchieste ad opera degli inviati, che si concentreranno sugli ultimi avvenimenti della cronaca italiana. Le Anticipazioni de Le Iene si soffermano sul caso di Stefano Cucchi: verranno intervistate la madre Rita e la sorella Ilaria. Le Iene Anticipazioni del 14 ottobre e servizi della puntata Le Iene saranno protagoniste ...

Delitto Yara Gambirasio - la cassazione conferma l'ergastolo per Massimo Bossetti - La difesa : 'Non ci fermiamo' : La prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Adriano Iasillo, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Bossetti, condannando l'imputato al pagamento delle spese ...

Antonio cassano dice addio al calcio 'Inizia il secondo tempo della mia vita' : Per una settimana il nostro e il tuo sogno hanno costeggiato la realtà e tutto il mondo ha parlato di noi'. Tags Argomenti: calcio entella chiavari Protagonisti: Antonio Cassano © Riproduzione ...

Antonio cassano dà l’addio al calcio con una lettera : “Adesso comincia il secondo tempo della mia vita” : “Cari amici, è arrivato il giorno, quello in cui decidi che è finita per davvero”. comincia così la lettera di addio al calcio scritta da Antonio Cassano, e diffusa via Twitter dal suo amico, il giornalista Pierluigi Pardo. Il 36enne, dopo due anni di inattività, negli ultimi giorni sembrava essere tornato in campo. Si era allenato con il club ligure dell’Entella, giocando anche un’amichevole e facendo sperare i suoi fan. ...

Io - cassano - Baudelaire e Gianni Mura : Antonio Cassano lascia il calcio. Forse, è la volta buona: dopo tanti, troppi ripensamenti. Si è allenato con l'Entella, ha capito di essere, ormai, fuori luogo e fuori tempo, ha scritto una bella lettera di commiato, dove ha ringraziato tutti, ma davvero tutti, amici e nemici, e d'ora in avanti si dedicherà alla famiglia e agli amici, senza più andare alla ricerca del tempo perduto.Lo confesso: Antonio Cassano mi ...

cassano dà l'addio al calcio - la lettera del presidente dell'Entella : 'era giusto provarci - il mondo ha parlato di noi' : Prima la lettera di Antonio Cassano, poi la risposta del presidente dell'Entella che ha espresso le proprie sensazioni dopo la decisione del barese Un patto tra galantuomini, una settimana per provare ...