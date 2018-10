Koulibaly cuore partenopeo | “il mio addio a Napoli sarà in lacrime”

sportfair

: ?? A CUORE APERTO. Koulibaly : “Io sono napoletano e alla sua età vorrei essere come Ancelotti “ - - AzzurrissimoTwi : ?? A CUORE APERTO. Koulibaly : “Io sono napoletano e alla sua età vorrei essere come Ancelotti “ - - Lidia_AlGi : RT @Teresa_1926_: Il colore della pelle ci divide in tanti, quello del cuore ci unisce tutti quanti. #Koulibaly #MarioRui @kkoulibaly26… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: De Laurentiis: 'Spero di vincere, Ancelotti sa cosa fare. Koulibaly mette il cuore nella maglia azzurra - -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Kalidouè richiesto da diversi club europei che sono pronti a far follie per accaparrarsi il difensore deldi De Laurentiis Kalidousi è integrato perfettamente a. Dopo un inizio zoppicante, il difensore si è subito imposto come uno degli interpreti del ruolo più forti al mondo. Proprio per questo motivo le proposte non mancano per accaparrarsi il senegalese, ma De Laurentiis al momento non intende cedere., parlando al Corriere dello sport, ha raccontato come potrebbe essere dal punto di vista emozionale un eventualeal club ed alla città: “Il mio portiere di casa, che si chiama Ciro, mi ha detto ‘Apiangi due volte: quando arrivi e quando parti’. Io gli ho detto ‘Non ho pianto quando sono arrivato, ma se un giorno dovrò andare via, spero il più tardi possibile, è sicuro che piangerò‘. Aveva ...