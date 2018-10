Kendall Jenner | il cappotto extralarge infiamma i social ma la realtà è un' altra

Kendall Jenner confessa di credere ai fantasmi : “Ho avuto delle esperienze spettrali” : It's Halloween time The post Kendall Jenner confessa di credere ai fantasmi: “Ho avuto delle esperienze spettrali” appeared first on News Mtv Italia.

Anche Kendall Jenner «stalkera» il suo ex sui social con profili falsi : La app che lo lascia al posto vostro con una scusaO il sito, che per consolarlo gli manda Anche i fioriLa app se non avete nemmeno le paroleIl plugin per dimenticarlo per sempreLa app per non cedere alla tentazione (nemmeno da ubriachi!)La app che se sgarri ti fa vergognareIl sito per disfarsi dei vecchi ricordiIl trucchetto per andare subito all'attaccoLa app per non svegliarsi soliIl sito che fa credere a tutti che un fidanzato c'èQuando si ...

Kendall Jenner choc : pubblicato il suo indirizzo - si ritrova uno stalker in casa : La furia di Kendall Jenner è più che comprensibile. La modella e star del web, 22 anni, si è infatti ritrovata perseguitata da uno stalker che si era introdotto nel giardino...

Kendall Jenner ha ammesso di spiare gli ex fidanzati con degli account fake : Una di noi The post Kendall Jenner ha ammesso di spiare gli ex fidanzati con degli account fake appeared first on News Mtv Italia.

Kendall Jenner - Mandy Moore - Ellen Pompeo ospiti di Veuve Cliquot : A grande richiesta del pubblico e per celebrare il bicentenario della creazione del primo champagne rosé per assemblaggio al mondo , Veuve Clicquot ha offerto agli appassionati la possibilità di ...

Da Gigi Hadid a Kendall Jenner : il dolcevita è il capo irrinunciabile dell'autunno : Sembra proprio che il dolcevita sia il capo irrinunciabile dell'autunno . Caso in questione: ultimamente Kendall Jenner , Gigi e Bella Hadid , tre delle modelle più pagate al mondo , ne hanno indossati diversi modelli e di svariati colori. Semplice, chic, versatile, il collo alto sta davvero dominando lo street style . Se stai preparando il tuo guardaroba per il freddo ...

Kendall Jenner - l'ultima tendenza? Gli stivali da cowboy pazzi e super colorati : Kendall Jenner è a Milano per calcare le passerelle della Settimana della Moda . Avvistata, tra una sfilata e un fitting, la modella più pagata al mondo indossava degli incredibili stivali da cowboy turchesi . Visualizza questo post su Instagram Kendall leaving the Versace show room in Milan Sept 20, 2018., © These ...

Kylie Jenner : la sorella Kendall tentò di tagliarle tutti i capelli quando erano piccole : Lo ha raccontato la stessa star The post Kylie Jenner: la sorella Kendall tentò di tagliarle tutti i capelli quando erano piccole appeared first on News Mtv Italia.

Kendall Jenner vittima degli hacker : online le sue foto nuda : Kendall Jenner è l'ultima vittima degli hacker. Alla top model, sorella delle Kardshian, sono stati rubati alcuni scatti in cui appare senza veli e sono stati messi immediatamente su internet. I ...

Kendall Jenner sensualissima in abito trasparente a Parigi : La sorella della prorompente Kim Kardashian , divenuta popolare grazie ad un reality riservato alla famiglia, ne ha percorsa di strada dall'esordio nel mondo dello showbiz ed ora sfila sulle ...

Kendall Jenner non sfilerà su nessuna passerella della New York Fashion Week 2018 : Anche solo come spettatrice, tutti i look scelti della modella più pagata al mondo erano davvero pazzeschi. Te li mostriamo nel video: Nel frattempo, i l Daily Mail riporta che Kendall ha lasciato ...

Kendall Jenner confessa di essere stata “così cattiva” con la sorella Kylie per un motivo struggente : La modella ha spiegato un periodo buio della sua vita The post Kendall Jenner confessa di essere stata “così cattiva” con la sorella Kylie per un motivo struggente appeared first on News Mtv Italia.

Kendall Jenner sarebbe volata tra le braccia di Anwar Hadid - dopo la fine con Ben Simmons : Sì, il fratellino di Gigi e Bella The post Kendall Jenner sarebbe volata tra le braccia di Anwar Hadid, dopo la fine con Ben Simmons appeared first on News Mtv Italia.

Kendall Jenner ha dato la sua approvazione al matrimonio tra Justin Bieber e Hailey Baldwin : La modella è amica di entrambi The post Kendall Jenner ha dato la sua approvazione al matrimonio tra Justin Bieber e Hailey Baldwin appeared first on News Mtv Italia.