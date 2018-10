Katherine Langford da Tredici all’universo Marvel | nuovo ruolo al cinema per l’amata

Katherine Langford in Riverdale? L’ex protagonista di Tredici ha fatto un provino per un ruolo importante : Tredici e Riverdale sono sicuramente le serie più seguite dai ragazzi in questi ultimi tre anni e nessuno avrebbe mai pensato che proprio Katherine Langford potesse essere il loro punto di unione. Mentre Tredici continua ad andare in onda su Netflix e presto arriverà con la sua terza stagione ma senza la sua attrice protagonista, la dolce Hannah, Riverdale sta per debuttare con i nuovi episodi su The CW negli Usa. Come può Katherine Langford ...

Katherine Langford - dopo 13 è protagonista di una nuova serie Netflix : È un periodo d"oro per Katherine Langford. La giovane attrice americana che ha trovato successo grazie al ruolo di Hannah Baker in 13 Reasons Why, si appresta a tornare in tv e su Netflix per un nuovo e interessante progetto.È risaputo infatti che Katherine Langford non tornerà nell"imminente terza stagione di 13, è stata lei stessa a confermare l"uscita di scena dalla serie tv, ma il colosso dello streaming americano ha per lei grandi progetti. ...

Katherine Langford di Tredici in una nuova serie Netflix - l’attrice sarà la leggendaria Dama del Lago : Katherine Langford di Tredici resterà in casa Netflix per diventare la protagonista di un altro dramma prodotto dal servizio di streaming. La giovane attrice, infatti, come già riportato in precedenza, ha detto addio a 13 Reasons Why e non apparirà nella terza stagione della serie. La storia di Hannah Baker si è infatti conclusa. A giugno, Katherine commentò così l'addio a Tredici: “Credo che Tredici sarà sempre una parte importante della mia ...