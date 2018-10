Juve | Nedved | ' Pogba uno dei migliori al mondo | gennaio è ancora lontano'

Report-Juve - parla Nedved : «L'inchiesta sui biglietti? E' un problema..» : Pavel Nedved ha parlato nel pre-partita di Manchester United-Juventus rilasciando alcune parole sull'inchiesta di Report di ieri sera

Juventus - Nedved studia Piatek : "Siamo attenti su di lui" : Anche i bianconeri nella lista delle pretendenti al bomber del Genoa, ma Perinetti frena: "A gennaio non si muoverà, forse a luglio..."

Serie C - Juventus U23-Pro Patria 2-0 : Touré-Pereira - Nedved applaude in tribuna : Seconda vittoria in campionato e terzo risultato utile consecutivo: ora è un'altra Juventus U23. La squadra allenata da Mauro Zironelli batte 2-0 la Pro Patria nella quinta partita del girone A di ...

Bellezza acqua e sapone e fede bianconera : Ivana Nedved - la figlia di Pavel pazza della Juventus! [GALLERY] : Ivana è la bellissima figlia di Pavel Nedved, ex centrocampista della Juventus ed attuale dirigente del club bianconero Ivana Nedved è la bellissima figlia femmina di Pavel, ex calciatore della Juventus ed attuale dirigente del club bianconero alla cui presidenza c’è Andrea Agnelli. La meravigliosa figlia dell’ex centrocampista ceco porta lo stesso nome della madre, con cui Pavel è sposato dal 1994 ed assomiglia al padre nei ...

Juventus - Nedved : 'Sarà difficile sostituire Marotta - ma andremo avanti' : ... Pavel Nedved , che nel prepartita della gara valida per la seconda giornata del giorone H di Champions League tra la squadra di Allegri e lo Young Boys ha parlato ai microfoni di Sky Sport della ...

Marotta - senti Nedved : “grande dirigente - ma la Juve va avanti” : Pavel Nedved ha parlato dell’addio di Beppe Marotta alla Juventus, quasi come un fulmine a ciel sereno “Immaginare la Juve senza Marotta? Si, difficile. Marotta è stato molto importante per questa società, non solo per la società, ma anche per noi, diciamo non ancora dirigenti. Siamo ancora giovani, abbiamo imparato molto da lui e vorrei pubblicamente ringraziarlo. Soprattutto con me è stato immenso, mi ha sempre aiutato, mi ha ...

La Juve del futuro : Agnelli alla Perez - Nedved e Paratici con più poteri : Via Marotta: nessun nome nuovo nella lista dei candidati del Cda in vista dell'assemblea degli azionisti del 25 ottobre

La Juventus del dopo-Marotta : Paratici capo dell'area sportiva e Nedved ancora più operativo : TORINO - Messo da parte lo stupore per l'annuncio fatto dall'ormai quasi ex amministratore delegato e direttore generale bianconero Beppe Marotta, la domanda che tifosi - ma anche addetti ai lavori - ...