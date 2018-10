Juve | Dybala ora ride | con CR7 è a 10 gol E con l' Empoli vola

Juventus - Paulo Dybala sbotta : la sostituzione di Manchester ed il trattamento speciale per CR7 : Paulo Dybala stizzito dopo la sostituzione decisa da Max Allegri durante Manchester United-Juventus, la Joya ha parlato dell’accaduto Paulo Dybala non è stato certo contento di lasciare il campo durante Manchester United-Juventus. “Non sembravo felicissimo, non si vorrebbe mai uscire e stare sempre in campo. Capita di reagire così: è l’adrenalina. Mi rendo conto che non è giusto: dovevo accettare la sostituzione perché il ...

Champions. Bene la Juve con Dybala e la Roma contro il Cska : Grande notte europea per le italiane. La Juve espugna l’Old Trafford 1-0. Cade il Manchester United e la Juventus mette

Juve show all’Old Trafford - Dybala stende il Manchester United : L’Italia torna al centro della Champions, e al centro della serie di successi delle squadre di A in Europa c’è la Juve. Mourinho l’aveva definita favorita per la vittoria finale, stasera ha visto il campo confortare il suo pronostico. Il pareggio con il Genoa è stato solo un piccolo incidente di percorso: la Juventus lo ha dimostrato vincendo (1-0,...

Manchester-United-Juventus 0-1 : gol di Dybala - Pogba si ferma al palo : Di solito Old Trafford è uno stadio da sedute di laurea e qui, nel teatro dei sogni, la Juventus si è messa una corona di alloro in testa. Con qualche apprensione non richiesta nel secondo tempo, ma ...

Calcio - Champions League 2019 : Manchester United-Juventus 0-1 - Paulo Dybala decide la sfida dell’Old Trafford : Una vittoria prestigiosa della Juventus nella terza giornata del girone H di Champions League. I bianconeri si sono imposti 1-0 all’Old Trafford contro il Manchester United. Il gol di Paulo Dybala al 17′ ha deciso la sfida in un incontro gestito ottimamente dai campioni d’Italia. Un successo meritato che proietta a quota 9 punti la formazione di Massimiliano Allegri che vede sempre più vicina la qualificazione agli ottavi di ...

Man.United-Juventus 0-1 : super Dybala - Mourinho finisce ko : La Juventus batte il Manchester United grazie a un gol di Dybala all'Old Trafford e prenota la qualificazione per gli ottavi di finale. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

Juventus - lezione a Mourinho Dybala doma lo United : 0-1 E la Roma ne fa 3 al Cska : La squadra di Allegri controlla il gioco per la maggior parte della partita e passa in vantaggio al 17’ su uno spunto del portoghese. Red Devils timidi

La Juventus sbanca l’Old Trafford ed ipoteca il primo posto in Champions League : successo con il minimo sforzo contro il Manchester United - decide Dybala [FOTO e VIDEO] : 1/33 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Pagelle Manchester United-Juventus 0-1 - voti Champions League : decide Dybala - CR7 al top - che difesa : La Juventus ha sconfitto il Manchester United per 1-0 e ha così conquistato la terza vittoria nella Champions League 2018-2019. I bianconeri si sono imposti con grande autorevolezza all’Old Trafford, decisivo il gol di Dybala su assist di Cristiano Ronaldo. Di seguito le Pagelle. Pagelle Manchester United-Juventus 0-1: JUVENTUS: SZCZESNY: 6. Viene impegnato soltanto in una circostanza e addirittura dopo 75′: Pogba tira ...

Manchester United-Juventus 0-1 - diretta LIVE : ammonito Chiellini – il VIDEO del gol di Dybala : 83′ ammonito Chiellini comportamento non regolamentare 82′ SOSITUZIONE JUVENTUS, entra Barzagli ed esce Cuadrado 78′ SOSTITUZIONE JUVENTUS, entra Bernardeschi ed esce Dybala 77′ ammonito Young per gioco falloso 75′ Occasione Manchester, gran tiro di Pogba dai 22, palla sul palo, sullo schiena di Szczesny e via verso il fallo laterale 68′ Cancelo cerca una palla […] L'articolo Manchester United-Juventus ...

Manchester United-Juventus 0-1 - diretta LIVE : ammonito Matuidi – il VIDEO del gol di Dybala : 58′ ammonito Matuidi per gioco pericoloso 55′ Mourinho torvo studia le mosse per rimettere in piedi il match 52′ Combinazione Pjanic-Ronaldo, tiro di CR7 ma De Gea toglie la palla dalla porta 50′ Lindelof chiude in angolo su iniziativa di Matuidi 48′ Bonucci con i tempi perfetti salva su Martial lanciato a rete 46′ Tiro […] L'articolo Manchester United-Juventus 0-1, diretta LIVE: ammonito Matuidi – ...

Manchester United-Juventus 0-1 - diretta LIVE : De Gea salva su Ronaldo – il VIDEO del gol di Dybala : 52′ Combinazione Pjanic-Ronaldo, tiro di CR7 ma De Gea toglie la palla dalla porta 50′ Lindelof chiude in angolo su iniziativa di Matuidi 48′ Bonucci con i tempi perfetti salva su Martial lanciato a rete 46′ Tiro di Cancelo dai 35′ metri palla alta Stesso temo del primo tempo, il pressing della Juve è asfissiante. […] L'articolo Manchester United-Juventus 0-1, diretta LIVE: De Gea salva su Ronaldo – il ...

Manchester United-Juventus 0-1 - diretta LIVE : finisce il primo tempo – il VIDEO del gol di Dybala : 45′ finisce il primo tempo di Manchester United-Juventus 42′ Tiro a giro di Dybala dal limite, palla di poco a lato 40′ Va al tiro Bentancur, il Manchester si salva con affanno 37′ Doppia parata di De Gea, prima su punizione di Ronaldo e poi su respinta di Matuidi 35′ Il Manchester accelera e vuole […] L'articolo Manchester United-Juventus 0-1, diretta LIVE: finisce il primo tempo – il VIDEO del gol di ...

Manchester United-Juventus 0-1 - diretta LIVE : Matuidi sfiora la rete – il VIDEO del gol di Dybala : 42′ Va al tiro Bentancur, il Manchester si salva con affanno 37′ Doppia parata di De Gea, prima su punizione di Ronaldo e poi su respinta di Matuidi 35′ Il Manchester accelera e vuole mettere la partita sul piano fisico 31′ Occasione per i padroni di casa ma Chiellini spazza in angolo 25′ Red Devils […] L'articolo Manchester United-Juventus 0-1, diretta LIVE: Matuidi sfiora la rete – il VIDEO del gol di ...