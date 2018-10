Judo | Grand Slam Abu Dhabi 2018 | LA RINASCITA di Odette Giuffrida! Vittoria

oasport

(Di sabato 27 ottobre 2018)Giuffrida ha compiuto un’autentica impresa ed ha vinto la medaglia d’oro neldi Abu! Nella prima giornata della rassegna l’Italia ha schierato la sua unica rappresentante nei -52 kg femminili: la medaglia d’argento olimpica in caricaGiuffrida. Laka italiana, reduce da un periodo post-Rio tormentato da una lunga serie di infortuni e dalla deludente eliminazione al primo turno dei Mondiali, ha messo in mostra tutto il suo talento turno dopo turno per poi sconfiggere nell’atto conclusivo la kosovara Majlinda Kelmendi in una rivincita della finale olimpica del 2016. La nostra portacolori ha ottenuto il successo grazie a due attacchi di seoi che non sono stati conteggiati ma che hanno accentuato e peggiorato una ferita al naso di Kelmendi (se l’era procurata ai quarti con l’israeliana Cohen). La kosovara ha ...