iOS 12 1 novità confermate | chiamate di gruppo FaceTime e supporto dual-SIM

Quante novità in arrivo su WhatsApp : Linked Account - modalità silenziOSa e modalità vacanza : WhatsApp ha introdotto e sta sviluppando alcune funzionalità decisamente interessanti, per cercare di restare al passo con la concorrenza. L'articolo Quante novità in arrivo su WhatsApp: Linked Account, modalità silenziosa e modalità vacanza proviene da TuttoAndroid.

Valanga di novità per WhatsApp : modalità vacanza - chat silenziOSe e account collegati : Sono ben tre le novità in procinto di giungere su WhatsApp: gli sviluppatori stanno lavorando ad un tris di funzoni per l'applicazione di messaggistica davvero interessanti ed ognuna di queste feature, sebbene ancora nella sua piena fase di sviluppo, giungerà sia sulla versione Android che iOS e pure Windows Phone del servizio. Partiamo forse dalla novità più interessante per WhatsApp, relativa ad una nuova modalità "Vacation" ossia vacanza ...

Apple paladina della privacy - aggiorna il sito con le novità di iOS 12 e macOS Mojave - : Per essere sempre aggiornati su tutte le questioni che riguardano la tutela dei dati personali nel mondo hi-tech si può consultare la sezione dedicata da Macitynet alla privacy .

Stupro Ronaldo : ecco le novità - l’avvocato è fiduciOSo dopo un incontro con la polizia : “Soddisfatto di quello che ha visto”. Il “Correio de Manha” descrive così Peter Christiansen, il legale a capo della squadra messa su da Cristiano Ronaldo per difendersi dalle accuse di Stupro. Christiansen, negli ultimi giorni, si sarebbe confrontato con la polizia di Las Vegas e in particolare con i responsabili dell’indagine, uscendone sempre più fiducioso su un esito positivo e sempre più convinto ...

Anticipazioni Amici 18 - novità misteriOSe su Instagram da Marcello - Lorella e Paolo : Amici 18, le Anticipazioni di Marcello Sacchetta, Lorella Boccia e Paolo Ciavarro Ancora novità su Amici 18, e anche questa volta vengono da Marcello Sacchetta, Lorella Boccia e Paolo Ciavarro. Si tratta di Anticipazioni misteriose, come da titolo, perché è così che su Instagram il programma sta annunciando tutti i cambiamenti della nuova edizione. L’ultima […] L'articolo Anticipazioni Amici 18, novità misteriose su Instagram da ...

iOS 12.1 - Apple rilascia la seconda beta : 70 nuove emoji/ iPhone e iPad - il look rinnovato : tutte le novità : Apple ha rilasciato iOS 12.1 beta 2, l’aggiornamento dedicato solo agli sviluppatori per tutti i dispositivi attualmente supportati, 70 nuove emoji.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:28:00 GMT)

Microsoft To-Do si aggiorna per Android e iOS con alcune novità : Le due applicazioni Microsoft To-Do sviluppate per Android e iOS si sono di recente aggiornate sui rispettivi store alle versioni 1.39 e 1.40. Changelog Ora si può scegliere se mostrare la lista ‘Importante’: dalle impostazioni è possibile attivarla, disattivarla o nasconderla automaticamente. [Solo Android] Adesso è più facile eliminare una sottoattività: basta toccare il pulsate “x” oppure effettuare un’opzione di ...

OneDrive si aggiorna su Androd e iOS : nuova icona e altre novità : L’app ufficiale di OneDrive, il servizio di cloud storage di casa Microsoft, si è aggiornata recentemente per tutti gli smartphone Android e iOS alle rispettive versioni 5.17.1 e 10.33.6. Changelog Abbiamo leggermente rinnovato la schermata iniziale e l’icona dell’app: adesso OneDrive vanta un aspetto più simile a quello di una nuvola. Ora l’applicazione organizza la cartella Rullino per anno e mese, in modo da ridurre ...

Irresistibili novità iOS 12 per FaceTime - memoji - batteria - notifiche e tanto altro : cosa cambia con l’aggiornamento : Quali sono le novità iOS 12 più significative e che cambieranno davvero l'esperienza d'uso per vecchi e nuovi melafonini, dal datato iPhone 5S al recente iPhone X? Chi ha appena ricevuto la notifica dell'aggiornamento software si sta chiedendo pure quanto valga la pena adeguare il suo dispositivo. In questo approfondimento più che esaustivo, vi riporteremo tutti i cambiamenti in arrivo proprio con il firmware nuovo di zecca. FaceTime I ...

PECHINO EXPRESS "AVVENTURA IN AFRICA"/ Concorrenti e novità in conferenza stampa : arriva la "simbiOSi" : PECHINO EXPRESS "Avventura in Africa": Concorrenti e novità, tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova edizione del programma di Costantino Della Gherardesca in conferenza stampa(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 13:34:00 GMT)

iOS 12 - da oggi disponibile l'aggiornamento Apple per iPhone/ Ultime notizie - ecco le novità : iOS 12, da oggi disponibile l'aggiornamento Apple per iPhone. Ultime notizie, ecco le principali novità e le nuove funzioni a disposizione per lo smartphone(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 11:04:00 GMT)

Quelli che il Calcio – Al via il 16 settembre! Shade ospite della 1ª puntata : novità e curiOSità della 26ª stagione : Domenica 16 settembre 2018 prenderà il via, su Rai 2, la 26ª stagione di Quelli che il Calcio: confermati tutti i volti dello scorso anno, Shade ospite della prima puntata È fissato per domenica 16 settembre 2018, alle ore 13.45 su Rai2 e per la prima volta in simulcast su Radio2, l’appuntamento con la 26a stagione di Quelli che il Calcio. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, per la seconda volta alla conduzione dello storico ...

iOS 12 - le novità più attese dell"aggiornamento. Data uscita - quando si potrà scaricare : Disponibile per tutti dal prossimo autunno il nuovo aggiornamento del sistema operativo Apple promette grandi prestazioni: cosa spettarsi

Ultimo antipasto per iOS 12 verso l’uscita : data ufficiale e novità Golden Master il 12 settembre : Le tradizioni non cambiano mai in casa Apple e, come si poteva facilmente immaginare, oggi 12 settembre ci apprestiamo ad assistere al rilascio di iOS 12 nella versione Golden Master. Esattamente come avevamo previsto nella giornata di ieri con un articolo dedicato. Come stanno le cose mentre vi scriviamo? Quando ci sarà la distribuzione dell'aggiornamento tanto atteso dagli utenti iPhone ed iPad nella sua versione definitiva? Quali sono le ...