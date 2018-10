Inter | Marotta sempre più vicino | ci sarebbe l' accordo

Inter - Steven Zhang nuovo presidente : 'Nessun accordo con Marotta' : Negli scorsi giorni sulle nostre pagine on-line avevamo accennato ad alcune indiscrezioni [VIDEO] che erano giunte da alcuni tabloid sportivi, secondo le quali Beppe Marotta sarebbe stato pronto ad accasarsi all'Inter come dirigente, o comunque all'Interno dello staff della societa' milanese. Lo stesso Marotta, infatti, giovedì scorso 25 ottobre è uscito ufficialmente dall'organigramma bianconero. Quale sara' il suo destino nessuno, al momento, ...

Inter - Steven Zhang : 'Nessun accordo con Marotta. Voglio rendere questo club il migliore al mondo' : Gli obiettivi Il nuovo presidente dell'Inter ha poi parlato di quelli che saranno gli obiettivi della sua società: " Voglio rendere l'Inter il miglior club al mondo " ha aggiunto -, portarlo nell'...

Inter - Steven Zhang è il nuovo presidente del club nerazzurro : adesso si stringe per l’arrivo di Marotta : Al termine dell’assemblea dei soci andata in scena questa mattina, Steven Zhang è stato nominato presidente dell’Inter Finisce dopo cinque anni l’era Thohir, l’Inter passa ufficialmente nelle mani di Steven Zhang. Il rampollo di Jindong Zhang è stato eletto ufficialmente presidente del club nerazzurro in seguito all’assemblea dei soci svolta oggi, diventando così il più giovane numero uno dell’era ...

Beppe Marotta - la voce clamorosa dall'Inter : arriva l'ex Juve - la rivoluzione drastica : L'ipotesi di vedere Beppe Marotta nelle vesti di nuovo Ad dell'Inter si fa ogni giorno sempre più concreta. Alla vigilia del derby, era stato l'ex presidente neroazzurro Massimo Moratti a dare una ...

Inter - sarebbe quasi fatta per l'arrivo di Beppe Marotta (RUMORS) : Secondo la stampa sportiva nazionale italiana ormai non ci sono quasi più dubbi: Beppe Marotta, ex dirigente e amministratore delegato della Juventus, molto presto potrebbe diventare un membro dell'Inter. Infatti, proprio giovedì prossimo, secondo quanto riportato da Sport Mediaset e dal Corriere dello Sport, l'ex amministratore bianconero uscira' dal Cda torinese, per poi stracciare il contratto che lo lega ancora, per pochi giorni, ai ...

L'Inter rompe gli indugi : vicino l'ingaggio di Marotta : Intanto, anche Moratti si è detto felice del possibile arrivo del dirgente ai microfoni di Radio Anch'Io Sport: 'Io credo che se L'Inter si rinforza dal punto di vista dirigenziale fa sempre bene. ...