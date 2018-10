Intelligenza artificiale Come affrontare la sfida del nuovo secolo

Christie's - asta record per il primo dipinto creato dall'Intelligenza artificiale : Non è la prima volta che il mondo della tecnologia sperimenta con l'arte. Quest'anno la app Arts and Culture di Google è diventata popolare dopo un aggiornamento che consente di fare un selfie e ...

L’Intelligenza artificiale al servizio di forze dell’ordine e istituzioni per combattere il traffico di esseri umani : La lotta contro il traffico di esseri umani si può e si deve combattere anche con la tecnologia. Per questo il colosso dell’informatica IBM si è unito a istituzioni e aziende internazionali come Stop The Traffik (STT), Western Union, Barclays, Lloyd’s Banking Group, Liberty Global, Europol e University College London. L’obiettivo è creare un centro di dati unico a livello internazionale (TAHub, acronimo di Traffik Analysis Hub) che ...

Marketing - retail - sicurezza e manifattura : a Milano l’Intelligenza artificiale arriva in fiera : Foto Pixabay Un forum con quattro verticali per raccontare l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle aziende. L’appuntamento è dal 6 all’8 novembre a fiera Milano con Aixa – Artificial Intelligence Expo of applications. Un evento organizzato da fiera Milano Media e Business International in collaborazione con MiCo Milano Congressi. Tre giornate per declinare le applicazioni su manifattura, commercio, Marketing e ...

Bastano 6 euro per comprare un’Intelligenza artificiale? Secondo Xiaomi si : Con Xiaomi Xiaoai Bluetooth speaker Bastano 6 euro per portarsi a casa un'intelligenza artificiale tascabile, con 45 giorni di autonomia in standby. L'articolo Bastano 6 euro per comprare un’intelligenza artificiale? Secondo Xiaomi si proviene da TuttoAndroid.

Wind tre - Intelligenza artificiale per migliore Customer Experience : Roma, 25 ott., askanews, - 'Le soluzioni innovative basate sull'intelligenza artificiale cambiano positivamente la Customer Experience'. Non ha dubbi Benoit Hanssen, Chief Technology Officer di Wind ...

Facebook mette al lavoro l’Intelligenza artificiale contro gli abusi di minori sui social : (Immagini: pixabay/CC) Facebook rafforza gli strumenti di controllo online per prevenire e impedire abusi sui minori e scovare e denunciare contenuti pedopornografici. “Una delle nostre più importanti responsabilità è mantenere i bambini al sicuro su Facebook. Non tolleriamo alcun comportamento o contenuto che li sfrutti online e sviluppiamo programmi di sicurezza e risorse educative con più di 400 organizzazioni in tutto il mondo per ...

Facebook usa l’Intelligenza artificiale contro la pedopornografia : in tre mesi ha cancellato 8 - 7 milioni di immagini di nudità infantile : Fra luglio e settembre Facebook ha cancellato 8,7 milioni di immagini di nudità infantile grazie all’aiuto dell’Intelligenza artificiale (AI), che passa al setaccio tutto il materiale pubblicato sul social network e segnala potenziali violazioni delle norme. Questa iniziativa fa parte dell’impegno dell’azienda nel contrastare la pedopornografia online e lo sfruttamento dei minori. Per un essere umano sarebbe impossibile ...

L'Intelligenza artificiale alla base della maglia salvavita : il progetto Atticus è made in Molise : Il progetto presentato dalla Regione Molise è calato nella "silver economy" , l'economia degli over 60, con l'obiettivo di monitorare parametri vitali e comportamentali di persone anziane, favorendo ...

Alessandro Borghi è un'Intelligenza artificiale fastidiosa in Brown Mirror : I due Alessandro, il conduttore e l'attore, si sono cimentati in un video divertente ispirato al mondo digitale, ai suoi pericoli e meccanismi. I nostri comportamenti sulla rete lasciano tracce che ...

Parcheggiare l’automobile è facilissimo - se avete 12 neuroni e un’Intelligenza artificiale bene addestrata : Bastano 12 neuroni per Parcheggiare un’auto. Parola della Technische Universitat di Vienna e del MIT di Boston. Se vi state chiedendo perché noi esseri umani abbiamo molti più neuroni e fatichiamo comunque a Parcheggiare l’auto in maniera civile, lasciate perdere. Anche perché lo studio che ha portato alla conclusione scritta sopra non è partito da un pilota esperto, ma da un verme, il ben studiato Caenorhabditis ...

