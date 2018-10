Inquinamento atmosferico | l’India si prepara alla sua peggior stagione | bassissima

Attività fisica e Inquinamento atmosferico : ecco gli effetti di un esercizio regolare all’aria aperta sulla salute di fumatori e non : Un nuovo studio, condotto dal Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal) su 4.500 persone di 9 Paesi europei (Italia, Belgio, Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito) e pubblicato sulla rivista Environment International, ha voluto valutare se l’esposizione residenziale all’inquinamento atmosferico – valutata come la concentrazione annua media di diossido di azoto e di polveri sottili PM2.5 e PM10 – modifica gli ...

Inquinamento atmosferico? Ci rende meno intelligenti! : A beneficiarne sarà anche l'economia, dato che il capitale umano è tra i motori più importanti della crescita". Foto di copertina di Fondazione Zoè via Flickr Potrebbero interessarti anche: ...

Inquinamento atmosferico - Corte conti Ue : “La salute dei cittadini non è sufficientemente protetta” : Ogni anno, l’Inquinamento atmosferico provoca 400mila decessi tra i paesi dell’Unione Europea e comporta diseconomie legate alla salute per centinaia di miliardi di euro. Così la Corte dei conti europea in una relazione sulla salute dei cittadini comunitari. Sono “il particolato, il biossido di azoto e l’ozono troposferico” gli inquinanti atmosferici responsabili della maggior parte dei decessi prematuri e “le ...