Infortunio Chiellini | forfait nella gara contro l' Empoli

Infortunio Chiellini - problema durante il riscaldamento per il difensore : Infortunio Chiellini – Si sta giocando la seconda gara valida per il campionato di Serie A dopo il successo dell'Atalanta contro il Parma, in campo Empoli e Juventus, Allegri lancia in campo De Sciglio e Bernardeschi. Subito una tegola però per la Juventus, prima del match Infortunio per Giorgio Chiellini, il difensore si è fermato nel riscaldamento. Valutazioni nelle prossime ore.