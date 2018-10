India | 7 elefanti in cerca di cibo in villaggio | fulminati da cavi elettrici sospesi

meteoweb.eu

(Di sabato 27 ottobre 2018) In, 7sono rimastientrando in contatto con, mentre erano alla ridi: le autorità locali hanno riferito che i pachidermi facevano parte di una mandria di quindici nei pressi di Kamalanga, in Orissa. Numerosi esemplari tendono ad abbandonare le le foreste, disturbati dalle persone che si stabiliscono in quelle zone: tendono quindi a dirigersi erenei centri abitati, rischiando incidenti come quello odierno. L'articolo: 7indiindaMeteo Web.