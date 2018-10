Incidente sul lavoro | grave operaio fasanese

Bari - doppio Incidente sulla statale 16 : carambola fra auto e bus. Traffico paralizzato in direzione nord : Traffico in tilt sulla statale 16. Poco dopo l'ora di pranzo, infatti, ben due incidenti, entrambi in direzione nord, stanno mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti baresi. Il primo, il ...

Incidente mortale sull'A5 - la vittima è un 64enne di Sarre Aosta - È accaduto - attorno all'ora di pranzo - all'altezza dello svincolo di ... : un 64enne residente a Sarre, di cui non sono ancora state rese note le generalità, la vittima di un Incidente stradale verificatosi attorno alle 12 di oggi, venerdì 26 ottobre, sull'autostrada A5, all'...

Incidente stradale sulla 'A.22' : Poco dopo le 12.15 di ieri, 25 Ottobre, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti per un Incidente stradale sulla "A.22". A causa di un tamponamento fra tre Tir, avvenuto al km 230 direzione ...

Roma : fila 2 chilometri sul versante Nord della città causa Incidente : VIABILITÀ. CODE DI 2 KM SU DIRAMAZIONE Roma Nord PER incidente Roma – Due Km di code sulla Diramazione Roma Nord, all’altezza di Settebagni verso il Raccordo, a causa di un incidente in cui sono coinvolti un furgone e un camion. Cosi’ in un comunicato Astral Infomobilita’. L'articolo Roma: fila 2 chilometri sul versante Nord della città causa incidente proviene da RomaDailyNews.

Spaventoso Incidente sulla statale : una donna perde la vita : MESAGNE - Una donna di 48 anni residente a Bari ha perso la vita a seguito di uno Spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 20,30 di oggi , mercoledì 24 ottobre, , all'altezza dello svincolo di ...

Incidente sulla scala mobile di Roma - il Cska : 'La nostra priorità è aiutare i feriti' : Comunicato ufficiale del club russo dopo il cedimento nella stazione di Repubblica: "Prematuro giungere a conclusioni"

Foggia - operaio morto schiacciato da una balla di fieno/ Arpinova - Incidente sul lavoro : ferito un altro uomo : Foggia, operaio morto schiacciato da una balla di fieno: cosa è successo ad Arpinova, gravissimo incidente sul lavoro. ferito anche un secondo uomo, tutte le novità(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:41:00 GMT)

Incidente metro Roma - i tifosi del Cska tuonano : “non saltavamo sulle scale! Siamo tifosi - non idioti” : Incidente metro Roma, i tifosi del Cska chiariscono quanto accaduto alla stazione Repubblica: “nessuno saltava sulla scala” Incidente metro Roma, nuovi risvolti emergono nel day after dell’Incidente avvenuto prima della partita contro il Cska. Circa 20 tifosi russi sono rimasti feriti per il crollo della scala mobile, incastrati nelle lamiere, uno ha addirittura perso il piede amputatogli d’urgenza. Si è parlato in ...

Crollo della scala mobile nella metro di Roma : "Strano Incidente". I dubbi dei vigili sul disastro : Una superstite russa: non ballavamo sui gradini della scala mobile E mostra un video. Indagini sulla manutenzione. Raggi sul posto

Roma - Incidente sulla scala mobile della metro : 3 tifosi Cska ricoverati all’Umberto I : Tre i tifosi Cska sono ricoverati presso il Policlinico Umberto I di Roma, per l’incidente verificatosi ieri sera sulla scala mobile della metropolitana A, fermata piazza della Repubblica. Secondo il bollettino medico del Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, Ciro Villani, due persone sono arrivate in codice rosso, una in codice giallo: il primo paziente, un 37enne, è in condizioni stabili ed ha subito un trauma degli ...

Roma - Incidente sulla scala mobile della Metro A : l’ipotesi del “gancio spezzato” e del sistema di controllo in tilt : Un gancio spezzato. E il sistema di controllo del nastro mobile andato in tilt. Le perizie ufficiali non ci sono ancora, ma da un primo sopralluogo potrebbe essere questo il guasto alla base dell’incidente avvenuto martedì sera nella stazione Repubblica della Metro A di Roma. Una rottura che avrebbe provocato la discesa a velocità pazzesca dei passeggeri della scala mobile, quasi tutti tifosi russi al seguito della Cska Mosca, e il loro ...

Incidente shock a Roma - cede la scala mobile della metro : il racconto dei presenti - si indaga sulle cause [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/23 vincenzo livieri/LaPresse ...

