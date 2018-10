Incidente stradale | l’aggravante della guida in stato di ebrezza

Cuneo - Incidente stradale dopo la cena coi colleghi : Alice muore a 24 anni : Un’altra vittima della strada. Un’altra giovane vita spezzata in un tragico incidente stradale questa volta avvenuto nel cuneese. Nelle stesse ore, ma in provincia di Salerno, precisamente a Roccadaspide, perdevano la vita due giovanissimi. Viaggiavano sulla statale 166 degli Alburni. Vincenzo e Pasquale, 18 anni il primo, 19 anni il secondo, entrambi residenti a Roccadaspide, quando la loro Lancia Y, per cause ancora in via ...

Incidente stradale sulla 'A.22' : Poco dopo le 12.15 di ieri, 25 Ottobre, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti per un Incidente stradale sulla "A.22". A causa di un tamponamento fra tre Tir, avvenuto al km 230 direzione ...

Treviso - grave Incidente stradale in tangenziale : l’auto si capovolge - due morti : Il grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio in tangenziale a Treviso. Una vettura si è ribaltata dopo essere entrata in collisione con un mezzo pesante. Lo schianto è stato tremendo: due le vittime, un uomo e una donna di circa settanta anni. Inevitabili le conseguenze sulla circolazione stradale.Continua a leggere

Reggio Calabria. Incidente sul raccordo autostradale : morto settantenne : Un uomo di 73 anni, G.M., è morto in un sinistro stradale lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria. L’Incidente

Incidente stradale nell'Area Pip - lettera aperta ai sindaci per interventi al traffico : Nei giorni scorsi l'impatto tra due vetture e oggi la missiva di una delle persone coinvolte, inviata agli amministratori di Isernia e Miranda, per chiedere la regolamentazione della segnaletica in ...

Incidente stradale a Butera a causa del maltempo - due feriti : Traffico provvisoriamente sulla statale 626 "Della Valle del Salso", all'altezza di Butera , Caltanissetta, , per un Incidente che ha coinvolto frontalmente due autovetture, nelle ore in cui la ...

Roma - bodyguard dei vip morto in Incidente stradale/ Ultime notizie - Jacopo Bruni travolto e ucciso da ubriaco : Roma, bodyguard dei vip morto in incidente stradale. Ultime notizie, il 45enne Jacopo Bruni travolto e ucciso da un ubriaco sulla Passeggiata del Gianicolo(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:45:00 GMT)

Maltempo Sicilia : Incidente stradale in provincia di Caltanissetta - 2 feriti : A seguito dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia nelle scorse ore, il traffico è provvisoriamente chiuso sulla SS626 “Della Valle del Salso”, all’altezza di Butera (Caltanissetta), per un incidente che ha coinvolto frontalmente due auto: due persone sono rimaste ferite. Sul posto squadre Anas e di soccorso. L'articolo Maltempo Sicilia: incidente stradale in provincia di Caltanissetta, 2 feriti sembra essere il ...

Incidente stradale a Saint-Rhemy - muore motociclista francese - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'Incidente Saint-Rhemy-EN-BOSSES. E' morto il motociclista coinvolto in un ...

Paolo e Giuseppe - ventenni morti in un Incidente stradale. Folla ai funerali a Bitonto : Paolo Putignano e Giuseppe Abbatantuono, entrambi di 20 anni, sono morti all’alba di sabato in un tragico incidente stradale. Insieme ad altri due amici rimasti feriti tornavano a casa dopo una serata trascorsa insieme quando la Lancia Y su cui viaggiavano è finita contro il cancello di un'azienda tra Modugno e Bitonto, in provincia di Bari.Continua a leggere

Foggia - Incidente stradale : madre e figlia di pochi mesi muoiono nello schianto - 5 feriti : Il dramma nel tardo pomeriggio di lunedì sulla strada provinciale 58 che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo. Due le auto coinvolte nello scontro frontale che ha visto come vittime mamma e figlia. Ferite anche altre cinque persone tra cui il marito e padre delle due vittime che sembra il più grave.Continua a leggere

Turchia - Incidente stradale : 19 morti : 15.24 Almeno 19 migranti, tra cui anche bambini, sono morti in un incidente stradale avvenuto in Turchia. Lo hanno riferito i media locali. 11 i feriti. Il camion a bordo del quale stavano viaggiando è precipitato in un fiume mentre percorreva un tratto stradale da Aydin verso Smirne. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare.

Incidente stradale morta una donna. Cristina Malandri aveva 44 anni : Incidente stradale, morta una donna. Succede a Forlì nella zona intorno a Ronco. A quanto si apprende la vittima era in sella alla sua bicicletta nei pressi di una rotonda che collega Viale Roma con la nuova tangenziale est della città: per cause in corso di accertamento è stata travolta da una Volkswagen Golf che intendeva immettersi in tangenziale. La vittima si chiamava Cristina Malandri. Lavorava in un’oreficeria del centro storico e ...

Muore in un Incidente stradale poco prima del matrimonio : la sposa in abito bianco - in lacrime sulla tomba di lui : Lei si chiama Jessica Padgett e lui si chiamava Kendall James Murphy. Kendall era un vigile del fuoco ed è morto mentre cercava di aiutare la vittima di un incidente stradale, travolto da un altro automobilista. La tragedia è accaduta in Usa, Indiana, qualche mese prima del 29 settembre, cioè della data del suo matrimonio con Jessica. E la ragazza, distrutta dalla perdita del futuro marito, ha voluto comunque creare un ricordo di quel giorno ...