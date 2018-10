In Sekiro | Shadows Die Twice non potremo fare una partita completamente furtiva

Scopriamo quali sono state le fonti di ispirazioni per Sekiro : Shadows Die Twice : Come ormai sappiamo Sekiro: Shadows Die Twice si discosta abbastanza dalla celebre saga di From Software, quella sei Souls, come riporta PlayStationlifestyle.Sappiamo infatti come il gioco sarà molto incentrato su furtività e agilità, come il gioco premierà chi sarà in grado di origliare i nemici e farà affidamento sulla tattica. In quest'altra occasione, invece, Community Manager dello studio, Yasuhiro Kitao, ci racconta da dove hanno tratto ...

Un nuovo video gameplay torna a mostrare in azione Sekiro : Shadows Die Twice : From Software sta facendo qualcosa di un po' diverso con il suo prossimo atteso Sekiro: Shadows Die Twice. Il gioco d'azione ambientato nel Giappone feudale si allontanerà dal tipico gameplay in stile Dark Souls che i giocatori hanno tanto amato.In precedenza abbiamo avuto la possibilità di vedere questo gioco in azione e ora otteniamo un altro sguardo grazie a un livestream di Dangeki.Come riporta Gamingbolt, la versione mostrata nella live ...

From Software : in programma un evento in Giappone con protagonisti Sekiro : Shadows Die Twice - Armored Core e molti altri giochi : Se siete fan dei giochi di FromSoftware, il 14 ottobre sarà un giorno piuttosto interessante per voi.Il popolare sviluppatore terrà il FromSoftware Game Event Fall 2018 a Osaka, con la partecipazione gratuita per tutti coloro che saranno in grado di passare.Come riporta Dualshockers, ci saranno quattro giochi giocabili allo show, tra cui Sekiro: Shadows Die Twice, Deraciné, Metal Wolf Chaos XD e Dark Souls Remastered per Nintendo Switch.Read ...

La storia di Sekiro : Shadows Die Twice sarà più facile da capire - confermato il New Game Plus : Come saprete gli sviluppatori di Sekiro: Shadows Die Twice sono gli stessi di Dark Souls, e se avete giocato quest'ultimo gioco, saprete benissimo come From tenda ad avere un approccio piuttosto nebuloso ed enigmatico nei confronti della trama, delegando al giocatore il compito di mettere insieme le tessere del puzzle e ricostruire il significato della sua avventura.Ebbene, come riporta Gamingbolt, gli sviluppatori hanno rivelato che con Sekiro: ...

Activision potrebbe aver confermato accidentalmente la beta di Sekiro : Shadows Die Twice : Essendo un titolo orientato sul singleplayer suona strano sentire parlare di una beta per Sekiro: Shadows Die Twice, tuttavia questo potrebbe accadere sul serio.Come riporta Gamingbolt, Activision potrebbe aver accidentalmente confermato che il titolo riceverà una beta. Su Twitter, un utente ha pubblicato un tweet (chiaramente un troll) sulla pagina ufficiale di Activision spiegando di non aver ancora ricevuto il codice per accedere alla beta ...

Il nuovo video gameplay di Sekiro : Shadows Die Twice ci mostra la battaglia contro il boss Monaco Corrotto : Sony ha pubblicato in rete un nuovo interessante video gameplay nel quale possiamo apprezzare una nuova boss fight contro un boss Corrotto, riporta Eurogamer.Nel video possiamo osservare una zona innevata disseminata di nemici a noi già noti, e vediamo anche come sia possibile eliminarli usando diverse armi e tecniche.In seguito, attraverso una porta segreta, possiamo vedere un'area autunnale con foglie marroni e un sole che riverbera tra le ...

Sekiro : Shadows Die Twice riceve un nuovo trailer al Tokyo Game Show 2018 : La diretta PlayStation LineUp Tour tenuta da Sony al Tokyo Game Show 2018 è stata la sede di tantissimi nuovi annunci, ma è stata anche l'occasione per Sekiro: Shadows Die Twice di tornare a mostrarsi, con un nuovo trailer che include numerose sequenze di Gameplay inedito del titolo sviluppato da FromSoftware.Il trailer, riportato da Siliconera, mostra le capacità atletiche del protagonista che può arrampicarsi agilmente sulla maggior parte ...

From Software spiega perché sta lavorando con Activision per Sekiro : Shadows Die Twice : Sulla scia del suo impressionante E3, From Software ha detto che Activision sta dando allo studio il "necessario supporto" per lo sviluppo dell'atteso Sekiro: Shadows Die Twice. La partnership può sembrare strana, ma il team di Dark Souls ha parlato del perché unire le forze con l'editore sia stata la mossa giusta.In un'intervista con Gamesindustry.biz alla Gamescom, riportata da PC Gamer, il responsabile della community di From, Yasuhiro ...

Gli sviluppatori di Sekiro : Shadows Die Twice spiegano perché non stanno facendo un nuovo Tenchu : Quando si è parlato per la prima volta di Sekiro: Shadows Die Twice l'anno scorso, molti credevano che sarebbe stato un nuovo Tenchu. Eppure, si è rivelato essere un progetto leggermente diverso. Alla Gamescom 2018 DualShockers ha parlato con il responsabile della comunicazione di FromSoftware, Yasuhiro Kitao, e gli ha chiesto se il gioco fosse ispirato alla vecchia e gloriosa serie ninja.Kitao-san ha spiegato che Tenchu ​​era ...

Ottime notizie per Sekiro Shadows Die Twice : nessun piano per le microtransazioni : Solo nella giornata di ieri vi abbiamo parlato delle preoccupazioni scaturite da un chiaro riferimento alle microtransazioni presente sulla pagina del PlayStation Store del Regno Unito dedicata a Sekiro: Shadows Die Twice. La presenza di un riferimento ad acquisti in-game opzionali aveva fatto scattare l'allarme ma a quanto pare si tratterebbe di un errore dello store.In molti pensavano che la presenza di Activision come publisher avesse ...

Sekiro : Shadows Die Twice potrebbe proporre le tanto odiate microtransazioni? : La Gamescom 2018 si è rivelata un'importante occasione per dare un'occhiata da vicino a Sekiro: Shadows Die Twice (ne abbiamo parlato all'interno della nostra prova), nuova opera di From Software che rappresenta il post Dark Souls e Bloodborne della tanto apprezzata software house e che quindi è atteso con particolare attenzione dai fan di Miyazaki e soci.Il gioco sembra già essere piuttosto convincente ma non è la qualità a instillare il dubbio ...

Sekiro : Shadows Die Twice avrà dimensioni comparabili a Dark Souls 3 e Bloodborne : In fan dello studio giapponese che ha creato il filone dei "Souls" si stanno domandando con apprensione se anche l'ultima fatica di From Software sarà in grado di offrire loro la stessa quantità (e qualità) di contenuti con cui sono stati viziati con capolavori quali Bloodborne o ottimi sequel come Dark Souls 3.Ebbene, come riporta VG247, in occasione di un'intervista alla Gamescom 2018 il promotions and communications manager di From ha ...