In Australia la pole è di Marquez | poi Vinales e Zarco

MotoGp Australia - qualifiche : in pole c’è sempre Marquez - Iannone primo italiano : Ha appena vinto il titolo mondiale, ma ancora non si ferma. Marc Marquez scatterà dalla pole anche nel Gran Premio di Australia, terz’ultima prova della MotoGp. Per lo spagnolo si tratta della sesta pole stagionale, la quinta consecutiva. Sul circuito di Phillip Island, bagnato da una leggera pioggia, con la sua Honda ha fermato il cronometro a 1’29.199, precedendo di ben 310 millesimi il connazionale della Yamaha Maverick Vinales e ...

Neppure la leggera pioggia caduta a Phillip Island ferma Marc Marquez (Repsol Honda Team), che conquista la pole e scatterà davanti a tutti nel GP d'Australia. In prima fila con lui due Yamaha: Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP), secondo a poco più di 3 decimi, e Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3), terzo.

Moto3 Australia : Martin in pole - Bezzecchi 15esimo : PHILLIP ISLAND - La pole position in Australia della classe Moto3 va a Jorge Martin, pilota Del Conca Gresini: con il tempo di 1:36.591s, precederà in prima fila Darryn Binder, Red Bull KTM Ajo, e ...

Marc Marquez - GP Australia MotoGP 2018 : 'Contento della pole - ma domani in gara sarà battaglia' : Marc Marquez è sorridente e soddisfatto dopo aver centrato la pole position del Gran Premio di Australia 2018 della MotoGP , clicca qui per la cronaca, . Lo spagnolo, nonostante abbia già in tasca il suo quinto titolo iridato, domina la scena nelle qualifiche odierne, gestendo nel migliore dei modi le non semplici condizioni che i piloti si ...