Ilaria Cucchi : "Le parole di Nistri sono quelle di cui avevamo bisogno" : "Mi sento per la prima volta di potermi alzare la mattina senza l'esigenza di dovere chiedere scusa a mio fratello. Stiamo andando avanti continuando a credere nelle istituzioni", ha detto oggi la sorella di Stefano

Caso Cucchi - la sorella Ilaria risponde a Nistri : “Avevo bisogno di queste parole” : La sorella di Stefano Cucchi risponde alla lettera scritta dal comandante generale dei carabinieri Giovanni Nistri: "Mi sento per la prima volta di potermi alzare la mattina senza l'esigenza di dovere chiedere scusa a mio fratello". Nistri ha scritto: "Non si vuole e non si può credere che i carabinieri siano ciò che emerge dalla dolorosa vicenda".Continua a leggere

Cucchi - audio choc carabiniere : "Sta male? Magari morisse"/ Ultime notizie - sorella Ilaria “sono fiduciosa” : Cucchi, telefonata del carabiniere alla centrale operativa: "Magari morisse". Ultime notizie, l'audio choc della conversazione con la centrale operativa.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 20:22:00 GMT)

Il film su Cucchi al Museo Virtuale : la sorella Ilaria risponde agli studenti : ERCOLANO - Il film che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi in proiezione al Mav di Ercolano, il Museo Archeologico Virtuale. Appuntamento venerdì 26 ottobre dalle ore 17.30 al Mav di ...

Cucchi - il ministro Bonafede a Ilaria : 'Al lavoro per giustizia rapida' : ' Stefano Cucchi aveva il volto tumefatto e lamentava dolori nella zona sacrale, con difficoltà a sedersi perché gli faceva male la schiena. Mi disse che si era fatto male cadendo dalle scale'. A ...

Processo Cucchi - Ilaria : “Depistaggi e ordini dall’alto? Sconvolgente”. E sull’incontro con Bonafede : “Inaspettato” : “Depistaggi dall’alto? Devo ancora capire bene quanto emerso, ma è sconvolgente“. Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, replicando a quanto rivendicato nell’aula della prima Corte d’Assise del Tribunale di Roma dal pubblico ministero, in merito ai “tanti falsi” per “eseguire un ordine” dall’alto. “La modifica dell’annotazione di servizio sullo stato di salute di Cucchi non fu ...

Caso Cucchi - Ilaria : non è ancora finita questa storia : Roma, 22 ott., askanews, - 'Non è ancora finita questa storia', così su Facebook Ilaria Cucchi commenta le ultime rivelazioni sui depistaggi sulla morte di suo fratello Stefano, sottolineando di non ...

L'amarezza di Ilaria Cucchi : "Sapevo che c'era un ordine dall'alto - le parole di Salvini sono un primo passo" : Le parole della sorella di Stefano dopo l'articolo di Repubblica che svela nomi di chi falsificò gli atti relativi alla morte del ragazzo

Caso Cucchi - Salvini : “Minacce di morte alla sorella Ilaria? I leghisti non sono violenti” : Il ministro Matteo Salvini ha risposto alle accuse lanciate da Ilaria Cucchi, che ha ricevuto minacce e insulti sui social network: "I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero".Continua a leggere

Vicesindaco Lega attacca Ilaria Cucchi su Facebook/ Venezia - “scuse a famiglie drogati ‘per colpa’ di Stefano” : Ilaria Cucchi, Vicesindaco Lega a Venezia attacca su Facebook la sorella di Stefano: "chiederà scusa alle famiglie dei drogati per lo spaccio del fratello?". Polemiche su Colle e Lega(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:46:00 GMT)