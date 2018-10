Il via libera al gasdotto fa infuriare i No-Tap che annunciano mobilitazioni

I No-Tap ci sono rimasti male per il via libera di Conte all'oleodotto in Puglia : Il progetto Tap va avanti, perché, dopo un'attenta analisi, il governo non ha riscontrato 'elementi di illegitimità' e perché bloccarlo comporterebbe 'costi insostenibili'. Il via libera ai lavori di ...

Cosmetica - il decalogo per l’acquisto di prodotti eco-sostenibili. Ma c’è anche l’app che dà il “via libera” : Ogni giorno veniamo a contatto con almeno 500 sostanze presenti nei cosmetici: ce ne sono 31 in un balsamo per capelli, 45 in una crema da giorno, 28 in un bagnoschiuma, ben 40 in una lacca per capelli. Non ce ne rendiamo conto, eppure ogni singolo elemento influisce in maniera positiva, o negativa, sulla nostra pelle, l’organo più esteso del corpo umano, e sull’ambiente a noi circostante. Una relazione inevitabile e che ha al centro ...

I 5 Stelle non tengono fede alla promessa fatta ai No Tap e il Governo dà il via libera al gasdotto : Ma questo è scomparso dal mondo dell'informazione. Non potete nascondervi dietro una frase 'sono No Tap' e dicendo che le autorizzazioni date sono legittime, di fatto, scaricando le responsabilità ad ...

Sony - via libera da Commissione Ue a pieno controllo EMI : Nulla osta di Bruxelles al pieno controllo di EMI Music Publishing da parte di Sony . La Commissione europea ha appurato che l'operazione non solleva preoccupazioni di concorrenza in quanto non ...

Tap - ok ministero dell'Ambiente : "Opera è legittima"/ Ultime notizie Salento - via libera a gasdotto : Tap,ok ministero dell'Ambiente: "Opera è legittima". Ultime notizie Salento, via libera a gasdotto: "Lavoro passa nelle mani del premier Giuseppe Conte"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:50:00 GMT)

"Tap - l'opera è legittima" - arriva il dossier di Costa : verso il via libera definitivo al gasdotto : Il ministro dell'Ambiente ha inviato al premier la valutazione sul Tap, considerando l'opera legittima sul piano formale. Il ministro tiene comunque a sottolineare che tale giudizio esula dal suo "convincimento politico, se l'opera sia giusta o no"

MPS - via libera di CONSOB all'OPA sui titoli Casaforte : Via libera da CONSOB al documento di Monte Paschi di Siena per l' Offerta Pubblica di Acquisto , OPA , volontaria totalitaria sui titoli di classe A asset-backed e titoli di classe B asset-backed ...

Smog in calo a Milano : via libera ai veicoli diesel Euro 4 : Le centraline di Arpa di Milano e Città metropolitana hanno registrato per tre giorni consecutivi l’abbassamento di concentrazione delle polveri sottili (PM10) nell’aria sotto la soglia prevista di 50 µg. Per questo da oggi, venerdì 26 ottobre, saranno disattivate le misure temporanee di primo livello del Protocollo Aria delle regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) e i veicoli privati diesel Euro 4 potranno ...

via libera del Cdm al decreto Concretezza : lotta ai furbetti con il controllo delle impronte digitali : Via libera dal consiglio dei ministri al ddl "Concretezza". Il provvedimento prevede interventi per la Concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo collegato alla legge di bilancio. Il disegno di legge approvato in via definitiva introduce, come previsto, un giro di vite contro l'assenteismo nel pubblico impiego, con controlli "biometrici dell'identità", che in pratica potranno essere fatti ...

Milano : da domani via libera ai veicoli diesel euro 4 : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Le centraline di Arpa di Milano e Città metropolitana hanno registrato per tre giorni consecutivi l’abbassamento di concentrazione delle polveri sottili (PM10) nell’aria sotto la soglia prevista di 50 microgrammi. Per questo da domani, venerdì 26 ottobre, saranno disatt

Smog : Milano - da domani via libera a circolazione diesel euro 4 : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Da domani, venerdì 26 ottobre, a Milano saranno disattivate le misure temporanee di primo livello del Protocollo Aria delle Regioni del bacino padano e i veicoli privati diesel euro 4 potranno riprendere a circolare. Lo comunica il Comune di Milano. Le centraline di Arp

Dl Genova - arriva il via libera sui conti : La commissione Bilancio ha dato il via libera (con alcune riserve) alla ripresa dell’esame dei 350 emendamenti, rinviata per due volte. L’opposizione insorge

Voto di scambio - via libera del Senato/ Lega - M5s e FdI a favore : “passo fondamentale nella lotta alla mafia” : Voto di scambio: via libera dal Senato, votano a favore Lega, M5s e Fratelli d'Italia. "Passo avanti fondamentale nella lotta contro la Mafia": ‘vince‘ il Governo Conte(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:58:00 GMT)

Tap - il sindaco di Melendugno chiede al ministero la revoca del via libera ai lavori in mare : Richiesta formale di Potì: "A differenza di quanto lo stesso ministero ritenga, non possono certo definirsi temporanee le opere da realizzare"