Il turismo col vento in poppa

Arrone - convegno su olivicoltura e turismo in Valnerina : Arrone Le prospettive per l'olivicoltura in Valnerina e più in generale in Umbria saranno il tema del convegno in programma ad Arrone , convento di San Francesco, sabato alle 9 dal titolo: "Tutti i ...

Nuova Bmw Serie 8 : la Gran turismo definitiva mostra i muscoli in Portogallo [FOTO] : La Nuova Gran Turismo di alta gamma della Casa dell’elica è stata protagonista di una presentazione in Grande stile sul circuito di Estoril, in Portogallo La Nuova Bmw Serie 8 Coupé è pronta a stravolgere il mercato delle Gran Turismo di lusso e di Grandi dimensioni portando di nuovo in voga il concetto delle Grandi Coupé degli anni ’90. La Nuova sportiva della Casa dell’elica è stata protagonista di una emozionante presentazione ...

Porsche Panamera GTS e Panamera Sport turismo GTS : pronte a mostrare i muscoli [FOTO] : Le varianti Sportive della famiglia Panamera vantano una potenza di 460 Cv espressa dal poderoso V8 biturbo da 4.0 litri Porsche ha aggiunto due modelli super-Sportivi alla gamma Panamera. Le poderose prestazioni del propulsore V8 biturbo 4.0 litri da 460 CV e 620 Nm di coppia, i sistemi dinamici del telaio, che includono la sospensione pneumatica a tripla camera, gli elementi stilistici e le dotazioni esclusive fanno della Panamera GTS e ...

INCONTRI A OTTOBRANDO 2018 "Il Rilancio del turismo e Agricoltura in Sicilia e il Paradosso delle Competenze" : Serve come ha sottolineato il Direttore generale di Assolavoro Agostino Di Maio un più stretto rapporto tra mondo della formazione e mondo del lavoro. Due realtà per anni rimaste separate e sempre ...

Naturist Cleaners - una colf sexy e tutta nuda? In Inghilterra è possibile : “Siamo fornitori professionali di servizi di pulizia che credono nel naturismo” : Una sexy colf tutta nuda a rassettare casa. Il sogno di molti pigri e arrapati single è diventato realtà. Almeno per chi abita in Inghilterra è da poco attivo il servizio Naturist Cleaners. Un vero e proprio centro per l’impiego dove si può fare richiesta di ragazze che vengono a pulire casa rimanendo senza abiti. È stato il sito Dagospia a rintracciare una delle lavoranti, tal Anna di 24 anni, formalmente impiegata in un ufficio, ma che per ...

Dal Km Ø le emozioni del turismo all'interno del Villaggio della Coldiretti al Circo Massimo : ... confermano l'importanza del rapporto tra territorio, turismo e agricoltura per lo sviluppo dell'economia italiana. "La connessione tra le filiere dell'agricoltura e del turismo " spiega Roberto Di ...

Manovra - Centinaio : a ministro Tria prenderei un po' di borsa per il turismo e politiche agricole - : "La Manovra? Stiamo facendo un percorso che viene fatto più o meno da tutti i governi, dove c'è il ministro dell'Economia che cerca di tenere la borsa e ci sono gli altri che cercano di togliere qualcosa. Io al ministro Tria porterei via un po' di 'borsa' per dare un po' di soldi al turismo …

Confartigianato - nasce la categoria turismo e Spettacolo : ecco il direttivo : Crediamo sempre più nei nuovi progetti e il mondo del Turismo, degli eventi, degli spettacoli, può dare un nuovo slancio alla nostra provincia, al nostro territorio. L'artigiano può essere il ...

Confartigianato Agrigento - nasce la categoria turismo e Spettacolo : Crediamo sempre pi nei nuovi progetti e il mondo del Turismo, degli eventi, degli spettacoli, pu dare un nuovo slancio alla nostra provincia, al nostro territorio. L artigiano pu essere il migliore ...

turismo - Coldiretti : 'Con il sole 12 milioni di persone in vacanza a settembre' : Sono 12 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese di settembre che, con un aumento del 5% rispetto allo scorso anno, fa registrare una positiva tendenza ...

turismo - Coldiretti : grazie al sole 12 milioni in vacanza a settembre : Sono 12 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese di settembre che, con un aumento del 5% rispetto allo scorso anno, fa registrare una positiva tendenza all’allungamento della stagione turistica spinto dal sole e dal caldo: il dato emerge dal bilancio tracciato da Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’ultimo week end di settembre segnato da condizioni climatiche particolarmente favorevoli. ...

Agriturismo - Coldiretti : 8 milioni di presenze nell’estate 2018 : Sono circa 8 milioni le presenze in Agriturismo nell’estate 2018 con un aumento record del 14% rispetto allo scorso anno, trainato da un vero e proprio boom a settembre con un milione di turisti che hanno scelto la campagna come meta delle proprie vacanze. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione della presentazione del nuovo rapporto Istat sulle aziende agrituristiche in Italia. Un risultato – sottolinea ...

turismo - Uecoop : addio a un piccolo borgo su 4 in Italia : addio ai piccoli borghi d’Italia con 1 su 4 che ha chiuso i battenti negli ultimi 30 anni con un crollo di oltre il 25%. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop in occasione della Giornata mondiale del Turismo il 27 settembre su dati Istat relativi ai micro paesi d’Italia con meno di 150 abitanti, veri e propri tesori di tradizione, paesaggio e architettura da scoprire anche fuori dai tradizionali itinerari ...

MERANO - ALEXANDRA RIFFESER UCCISA A COLTELLATE IN AGRIturismo/ Ultime notizie - marito confessa : "Ero geloso" : MERANO, UCCISA a COLTELLATE in AGRITURISMO: fermato il marito. La vittima è stata trovata dalla sorella, che ha subito allertato le forze dell'ordine. Le Ultime notizie sull'omicidio(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 10:12:00 GMT)