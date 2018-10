Il taglio dei contributi all' editoria in legge di bilancio Fnsi e Cnog | ' Decisione di

Tra canti dei bambini e taglio del nastro Chiusa Pesio presenta le sue scuole ristrutturate : Domenica 28 ottobre a Chiusa di Pesio si terrà la presentazione alla popolazione dei lavori di ristrutturazione delle scuole. Il programma è il seguente: alle ore 9.00 ritrovo presso la Scuola ...

Il taglio dei vitalizi e l’occupazione gialloverde dei palazzi : Ricorderemo, di questo primo scampolo di governo gialloverde, la reiterata occupazione, eccitata e trionfale, dei palazzi della Repubblica -, i nostri palazzi, di noi tutti - per inneggiare ai successi politici di una parte, il movimento Cinque stelle...

Con il taglio dei vitalizi al Senato adesso lo Stato risparmierà 56 milioni l'anno - Camera compresa : Anche il Senato taglia i vitalizi. E i 5 stelle già puntano al prossimo intervento: ora tocca alle regioni. Dopo quelli degli ex deputati, anche i vitalizi degli ex Senatori saranno ricalcolati secondo il sistema contributivo, quindi sensibilmente tagliati. La decisione è arrivata nel pomeriggio dal Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, che ha approvato con 10 voti favorevoli e un astenuto la stessa delibera fotocopia di ...

Vitalizi - arriva anche il via libera del Senato al taglio dei privilegi : "Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye Vitalizi anche per gli ex Senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva". Così il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato su Instagram l'approvazione della delibera sul taglio dei Vitalizi degli ex parlamentari. L'assegno verrà ricalcolato con il sistema contributivo."anche il Senato dice stop a vecchi e assurdi privilegi. Abbiamo agito in tempi rapidissimi, per portare avanti una ...

Il Senato approva il taglio dei vitalizi : Il Consiglio di presidenza del Senato ha approvato la delibera che taglia i vitalizi per gli ex-parlamentari, ricalcolando l'assegno secondo il sistema contributivo. Lo riferiscono fonti parlamentari.Il provvedimento, che riprende le norme già approvate alla Camera nel luglio scorso con la delibera Fico, è stata approvata, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, dal Consiglio di presidenza con 10 voti favorevoli e un ...

Vitalizi - dopo 3 mesi anche il Senato dà via libera al taglio dei privilegi : Pd e Fi escono al momento del voto : Tre mesi dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera al taglio dei Vitalizi. dopo le resistenze della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti delle ultime settimane, anche Palazzo Madama ha approvato la delibera che interviene sul privilegio degli ex parlamentari: 10 i voti a favore e un astenuto, mentre i Senatori di Pd e Forza Italia sono usciti al momento del voto. “Detto, fatto”, ha ...

Vitalizi - anche il Senato dà via libera al taglio dei privilegi : approvata la delibera : Tre mesi dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera al taglio dei Vitalizi. Dopo le resistenze della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti delle ultime settimane, anche Palazzo Madama ha approvato la delibera che interviene sul privilegio degli ex parlamentari. “Abbiamo agito in tempi rapidissimi”, hanno dichiarato i Senatori della Lega Paolo Arrigoni, Roberto Calderoli, Tiziana ...