huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il Sinodo apre all'accoglienza dei gay nella Chiesa: 'Favoriamo l'accompagnamento nella fede degli omosessuali' https:/… - naiivne : RT @HuffPostItalia: Il Sinodo apre all'accoglienza dei gay nella Chiesa: 'Favoriamo l'accompagnamento nella fede degli omosessuali' https:/… - GianniTasca1 : RT @HuffPostItalia: Il Sinodo apre all'accoglienza dei gay nella Chiesa: 'Favoriamo l'accompagnamento nella fede degli omosessuali' https:/… - HuffPostItalia : Il Sinodo apre all'accoglienza dei gay nella Chiesa: 'Favoriamo l'accompagnamento nella fede degli omosessuali' -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Una svolta importante, si potrebbe dire storica. Nel documento finale delsi raccomanda l'delle persone gay. "Esistono già in molte comunità cristiane cammini difede di persone omosessuali: ilraccomanda di favorire tali percorsi - si legge nell'atto approvato interamente dai padri sinodali ma che su questo punto ha registrato 65 voti contrari su 248 presenti. "In questi cammini - continua il documento - le persone sono aiutate a leggere la propria storia; ad aderire con libertà e responsabilità alla propria chiamata battesimale; a riconoscere il desiderio di appartenere e contribuire alla vita della comunità; a discernere le migliori forme per realizzarlo".In questo modo, continua il documento "si aiuta ogni giovane, nessuno escluso, a integrare sempre più la dimensione sessualepropria ...