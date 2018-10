Il Prefisso 0844 per le Chiamate Pubblicitarie : Ma c’è un modo per aggirare : 0844 e 0843 saranno i futuri prefissi per Chiamate commerciali e Chiamate a fini statistici stabilito dal Garante per le comunicazioni (AGCOM) Nuovi Prefissi per Chiamate Pubblicitarie e Statistiche ma c’è già il modo per aggirare Il Garante per le comunicazioni (AGCOM) si prova a mettere una pezza ancora una volta cercando di standardizzare la giungla […]

Arriva il Prefisso 0844/ Per riconoscere le chiamate commerciali : Arriva il prefisso 0844 che vedremo su un numero chiamante e potremo capire se è in arrivo una telefonata con delle offerte commerciali. La deisione dell'Agcom(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 16:06:00 GMT)

Prefisso 0844 per telefonate commerciali - la protesta del Molise 'Troppo simile ai nostri' : Il Prefisso unico fa già discutere. Dopo la decisione del Garante per le Comunicazioni di istituire il Prefisso unico 0844 per tutte le offerte commerciali telefoniche, quelle che propongono ...

Arriva il Prefisso 0844 per le chiamate pubblicitarie - ma c’è già la scappatoia : Il Garante per le Comunicazioni ha stabilito che le chiamate a fini commerciali dovranno avere il prefisso 0844, ma c'è già una scappatoia. L'articolo Arriva il prefisso 0844 per le chiamate pubblicitarie, ma c’è già la scappatoia proviene da TuttoAndroid.

Prefisso 0844 per telefonate commerciali - la protesta del Molise : "Troppo simile ai nostri" : Il numero è quasi identico allo 0874 delle province di Campobasso e Isernia. L'associazione "Forche Caudine" scriverà al Garante per le Comunicazioni per chiedere di sceglierne uno completamente diverso da quelli in uso in Italia

Prefisso unico 0844 per telefonate commerciali - la protesta del Molise : "Troppo simile ai nostri" : Il numero è quasi identico allo 0874 delle province di Campobasso e Isernia. L'associazione "Forche Caudine" scriverà al Garante per le Comunicazioni per chiedere di sceglierne uno completamente diverso da quelli in uso in Italia